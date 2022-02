Miles de personas marchan en Kiev para mostrar su unidad contra la amenaza rusa

Por Pavel Polityuk y Valentyn Ogirenko

KIEV, 12 feb (Reuters) - Varios miles de ucranianos se concentraron el sábado en Kiev para mostrar su unidad frente a la posibilidad de una invasión rusa, mientras el líder ucraniano pedía a la población que no se deje llevar por el pánico y se oponía a lo que, según él, era una avalancha de sombrías predicciones de guerra.

La tensión ha aumentado a medida que Rusia ha concentrando más de 100.000 soldados cerca de Ucrania y ha realizado ejercicios a gran escala. Estados Unidos dijo el viernes que una invasión podría comenzar en cualquier momento.

Rusia niega estar planeando una invasión.

La marcha atravesó el centro de Kiev en una columna, cantando "Gloria a Ucrania" y con banderas ucranianas y pancartas que decían "Los ucranianos resistirán" y "Los invasores deben morir".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que asistió a simulacros de la policía en el sur de la región de Kherson, dijo que un ataque ruso podría ocurrir en cualquier momento, pero se opuso a lo que calificó de exceso de información sobre una gran guerra en ciernes.

"El mejor amigo de nuestros enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información sólo está provocando el pánico y no puede ayudarnos", dijo. "No puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo que aún no ha ocurrido. Hasta ahora, no hay una guerra a gran escala en Ucrania".

Estados Unidos y numerosos gobiernos occidentales han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, y Washington dijo el sábado que estaba ordenando la salida de la mayor parte del personal de su embajada en Kiev.

"Tenemos que estar preparados cada día. Esto no empezó ayer. Comenzó en 2014, así que estamos preparados y por eso estamos aquí", dijo Zelenskiy en una referencia a la anexión de Crimea por parte de Rusia y al apoyo a una insurgencia separatista antiKiev en el este.

