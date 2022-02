Marc Márquez muy satisfecho con su rendimiento

Madrid, 12 feb El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado "muy satisfecho" del rendimiento conseguido, en general, en los dos días de entrenamientos que ya ha completado en el nuevo circuito de Mandalika, en la isla indonesia de Lombok. Márquez ha reconocido haber dado "un paso hacia adelante". "Es cierto que hemos hecho el segundo mejor tiempo, pero lo importante en los tests no es la posición, sino el cómo se ha hecho, lo que hemos probado y qué ha funcionado. Estoy contento, aunque queremos seguir dando más pasos". "Ya dije ayer que estoy empezando a sentir la moto y hoy hemos dado otro paso, es verdad que hemos terminado segundos, pero eso no es algo que me preocupe ahora ya que lo que me importa más es el ritmo que la vuelta rápida, la forma en la que llegó a ese tiempo", recalca Marc Márquez. "Incluso en la vuelta del tiempo definitivo he probado cosas diferentes en la moto y hemos ido mejorando, por eso estoy contento, porque hemos probados cosas y ahora estamos buscando la forma de dar otro paso, que es algo que creo que se puede conseguir, pero lo más importante es que siento la moto", incide al respecto el piloto de Repsol Honda. "En Malasia nos centramos en entender la moto, ahora aquí ya me estoy llevando la moto a mi manera de pilotar y si ayer ya noté algo especial, hoy lo he notado todavía más, así que mañana intentaremos seguir en el mismo camino. Espero que podamos dar otro paso en el día de test que nos queda", afirma el piloto de Repsol Honda. EFE JLL/og