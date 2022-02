Maksimovic y su última ocasión: "La he visto dentro"

Madrid, 12 feb Nemanja Maksimovic, centrocampista del Getafe, dispuso este sábado de la última ocasión del partido contra el Atlético de Madrid (4-3), de la que dijo que la ha visto "dentro", valoró que su equipo jugó "un buen" encuentro y lamentó "el gol tonto con uno más" que recibió su conjunto y supuso la derrota en el Wanda Metropolitano. "Yo la he visto dentro. Qué locura si empatamos ahora 4-4. Esperemos que la próxima entre. Ahora tenemos una final contra el Cádiz. Creo que todo el mundo ha disfrutado hoy. A los entrenadores no les gustan este tipo de partidos, pero a los aficionados seguro que sí. Planteamos un muy buen partido contra uno de los mejores equipos de Europa", declaró a 'Movistar'. A pesar de la derrota, el Getafe está en la ruta hacia la permanencia. "Queda mucho todavía. No estamos salvados. Tenemos que ir partido a partido. Estamos mucho mejor (desde la llegada de Quique Sánchez Flores), ganando y tenemos que seguir así, porque parece que estamos salvados, pero no. Tenemos dos finales contra el Cádiz y el Alavés. Tenemos que ganar y estar mucho más tranquilos", abundó. EFE 1011340 id-mam/jl