Los Celtics y los Cavaliers aumentan la presión en una Conferencia Este feroz

Los Ángeles (EE.UU.), 11 feb El Este en la NBA echa humo. Los Boston Celtics (siete victorias seguidas), los Cleveland Cavaliers (cuatro triunfos consecutivos), los Chicago Bulls y los Philadelphia 76ers ganaron sus partidos del viernes y metieron más presión a los líderes de conferencia, los Miami Heat. En el Oeste, y tras un enero desastroso (4-12), los Utah Jazz han recuperado las buenas sensaciones y sumaron hoy su quinta victoria en un partido en el que debutó con ellos el español Juancho Hernangómez. CELTICS 108 - NUGGETS 102 Con permiso de los Toronto Raptors (8 triunfos seguidos), los Boston Celtics son el equipo más en forma de la NBA en estos momentos y ante los Denver Nuggets sumaron su séptima victoria consecutiva tras un apretado partido. Jayson Tatum (24 puntos y 6 rebotes) y Nikola Jokic (23 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias) fueron los mejores de los Celtics y los Nuggets, respectivamente, en un partido en el que destacaron los jugadores latinos. Así, el argentino Facundo Campazzo, que atraviesa un momento difícil en los Nuggets, se reivindicó con 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón mientras que el dominicano Al Horford aportó 9 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones para los Nuggets. PACERS 113 - CAVALIERS 120 Los sorprendentes pero plenamente consolidados Cleveland Cavaliers lograron su cuarta victoria seguida al remontar con mucho mérito a unos Indiana Pacers que ganaban de 21 puntos en el segundo cuarto. Caris LeVert, en su primer partido contra su exequipo, y Jarrett Allen fueron, con 22 puntos cada uno, los verdugos de unos Pacers en los que tuvo un muy buen debut su nuevo fichaje, Tyrese Haliburton (23 puntos y 6 asistencias). El dominicano Chris Duarte logró 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo para los Pacers. SIXERS 100 - THUNDER 87 Todavía a la espera de que llegue James Harden, los Philadelphia 76ers se impusieron sin muchas dificultades a los Oklahoma City Thunder gracias a un Joel Embiid no muy acertado en la puntería (25 puntos con 8 de 25 en tiros) pero dominante en la pintura (19 rebotes). Derrick Favors (16 puntos y 9 rebotes) fue el máximo anotador de unos Thunder que han perdido sus últimos cuatro partidos y que fracasaron desde el triple (6 de 35, 17,1 %). BULLS 134 - TIMBERWOLVES 122 Los Chicago Bulls apretaron el acelerador en el último cuarto (42-31) para llevarse una valiosa victoria ante unos Minnesota Timberwolves, que habían ganado cinco de sus últimos seis partidos. Con un excepcional 63,2 % de acierto en tiros, los Bulls tuvieron a cuatro jugadores por encima de los 20 puntos con DeMar DeRozan como líder (35 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) en tanto que los Wolves contaron con el estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns como su principal referente (27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias). JAZZ 114 - MAGIC 99 Cinco victorias seguidas llevan unos Utah Jazz de nuevo engrasados y que hoy vencieron a los Orlando Magic con Donovan Mitchell (24 puntos y 7 rebotes) tirando del carro. Wendell Carter Jr. (22 puntos y 9 rebotes) brilló en los Magic mientras que Juancho Hernangómez, recién llegado a Utah desde los San Antonio Spurs, debutó en los Jazz jugando algo más de un minuto sin dejar huella en la estadística. PISTONS 119 - HORNETS 141 Tras seis derrotas consecutivas, los Charlotte Hornets necesitaban como el agua una victoria y la consiguieron tumbando a los Detroit Pistons, que son el equipo con el peor balance de toda la NBA. LaMelo Ball (31 puntos y 12 rebotes) guió a los Hornets mientras que Saddiq Bey (25 puntos) lideró a los de Detroit. HAWKS 121 - SPURS 136 Los San Antonio Spurs, con un 18 de 32 en triples (56,3 %), vencieron con autoridad a los Atlanta Hawks en un partido que controlaron de principio a fin y que ya dominaban por 26 puntos en el tercer cuarto. El triple-doble de Dejounte Murray (32 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias) fue demasiado para unos Hawks en los que destacó Bogdan Bogdanovic (23 puntos). CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (36-20) 2.- Cleveland Cavaliers (35-21) 3.- Chicago Bulls (35-21) 4.- Milwaukee Bucks (35-22) 5.- Philadelphia 76ers (33-22) 6.- Toronto Raptors (31-23) 7.- Boston Celtics (32-25) 8.- Brooklyn Nets (29-26) 9.- Charlotte Hornets (29-28) 10.- Atlanta Hawks (26-29) 11.- Washington Wizards (25-29) 12.- New York Knicks (25-31) 13.- Indiana Pacers (19-38) 14.- Orlando Magic (13-44) 15.- Detroit Pistons (12-44) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (45-10) 2.- Golden State Warriors (41-15) 3.- Memphis Grizzlies (39-18) 4.- Utah Jazz (35-21) 5.- Dallas Mavericks (33-23) 6.- Denver Nuggets (30-25) 7.- Minnesota Timberwolves (29-27) 8.- Los Angeles Clippers (27-30) 9.- Los Angeles Lakers (26-30) 10.- New Orleans Pelicans (22-33) 11.- Portland Trail Blazers (22-34) 12.- San Antonio Spurs (21-35) 13.- Sacramento Kings (21-36) 14.- Oklahoma City Thunder (17-38) 15.- Houston Rockets (15-40). PRÓXIMOS PARTIDOS (sábado 12 de febrero) Portland Trail Blazers - New York Knicks Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies Washington Wizards - Sacramento Kings New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers Toronto Raptors - Denver Nuggets Miami Heat - Brooklyn Nets Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers Golden State Warriors - Los Angeles Lakers Phoenix Suns - Orlando Magic.