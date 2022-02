Londres no podrá evacuar a británicos de Ucrania si Rusia invade ese país

Londres, 12 feb El Reino Unido no podrá evacuar de Ucrania a los nacionales británicos que estén allí en el caso de que Rusia invada ese país, según alertó este sábado el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, James Heappey. En declaraciones a la BBC, el político señaló que las Fuerzas Aéreas británicas no estarán "en posición de entrar" en Ucrania si eso llega a suceder, por lo que los ciudadanos del Reino Unido que se encuentran allí ahora "deben salir ya". El Gobierno de Boris Johnson urgió ayer a sus nacionales en Ucrania a marcharse lo antes posible, mientras todavía haya medios "comerciales" disponibles para hacerlo. El Ministerio de Exteriores también actualizó su página de recomendaciones de viaje para alertar en contra de cualquier desplazamiento hacia Ucrania. Heappey dijo hoy que se había modificado la recomendación del Gobierno en este sentido porque Rusia podría atacar "sin aviso". "Ahora estamos seguros de que los sistemas de artillería, los sistemas de misiles (...) están dispuestos para permitir a Rusia lanzar un ataque sin aviso, un ataque contra Ucrania", afirmó Heappey hoy a la BBC. Con relación a los ciudadanos británicos que están en ese país, el político reiteró que deben "marcharse ahora mediante servicios comerciales o salir en coche de Ucrania hacia países vecinos". También las tropas británicas que ayudan a las ucranianas con formación militar abandonarán ese país durante este fin de semana: "No habrá tropas en Ucrania si va a haber un conflicto allí", dijo. Por su parte, el ex embajador británico en Estados Unidos Kim Darroch señaló que el personal de la embajada y del Foreign Office trabajará para asegurar que miles de británicos que residen en Ucrania reciben el mensaje de que deben marcharse del país. EFE prc/pi