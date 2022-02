La Laponia española busca rebelarse en las urnas

José Fuentes Rajo Madrid, 12 feb Se le conoce como la Laponia española o la España vaciada, dos definiciones gráficas de una parte del país que representa el 13 % de su extensión total, el doble que la de Bélgica, y que comprende diez provincias aquejadas por la despoblación, un mal endémico que, a pesar de formar parte de las agendas políticas, no encuentra solución. Tres de esas provincias -Soria, Burgos y Segovia - se ubican en la región de Castilla y León, hasta ahora gobernada por el conservador Partido Popular (PP), que mañana domingo celebrará unas elecciones autonómicas adelantadas con tintes nacionales, ya que en su campaña se han implicado los principales líderes políticos del país de derecha e izquierda. En la antesala de estos comicios la incógnita es si alguno de ellos conseguirá gobernar en solitario o necesitará el apoyo de otros grupos, entre los que se encuentran varias plataformas ciudadanas, que buscan hacerse un hueco en el parlamento regional para conseguir alzar la voz en su lucha contra la despoblación, el abandono y el olvido. Desde los años 50, los habitantes del interior de España han migrado poco a poco a las zonas costeras y a las principales ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza, lo que ha generado que algunas regiones sufran una pérdida de más de 200.000 habitantes, mermando la población del medio rural y de las ciudades medianas. Ese ha sido el caldo de cultivo de los partidos regionalistas, encabezados por Teruel Existe, que se adentró en el terreno político en las últimas elecciones generales de 2019 y logró un escaño parlamentario. Le siguen ahora en esa aventura plataformas como Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila, Vía Burgalesa, Zamora Decide y España Vaciada. "Yo creo que el sentimiento de la población es de abandono y de olvido", señaló a EFE José Ángel Ceña, candidato de Soria Ya, quien considera que ni el Gobierno nacional ni el regional se han tomado en serio el problema de la despoblación. Ceña critica que todos los partidos españoles tengan ese tema en sus agendas, y sin embargo las medidas reales sigan sin aplicarse, mientras que las necesidades básicas de los habitantes de esos territorios, como los servicios sanitarios, sociales, educativos y de conectividad, sigan sin cubrirse. NO ESTAMOS EN LAPONIA, ESTAMOS EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA Para atajar la despoblación, el candidato de Soria Ya propone, además, fomentar la implantación de empresas a través de una fiscalidad diferenciada: "no estamos en Laponia, estamos en el centro de la península, a dos horas de Madrid". "Esto no nos afecta solo a nosotros, afecta al 70 % del territorio de España, que es algo bastante sorprendente, se ha llevado un modelo de desarrollo territorial totalmente desequilibrado", añade Ceña. En esa misma línea se expresa Luis Mariano Santos Reyero, de UPL, para quien hay solo dos formas de acabar con el problema. "Garantizar los servicios esenciales, que tienen que ser de calidad para que la gente no piense en marcharse y luego, generar suficientes alternativas de empleo, porque sin empleo, desde luego nadie se queda en los pueblos", subraya. DEJAR DE SER INVISIBLES "El lunes Soria volverá a ser invisible", señala a EFE Judith Juliani, natural y residente en esa ciudad, que se queja del servicio de atención sanitaria deficiente, carente de radioterapia o de centros médicos donde operen, obligando a los ciudadanos a desplazarse a otras provincias. También de la ineficacia de las conexiones en los transportes y de la parálisis en las obras de autovías que les prometieron hace 20 años o de la falta de oportunidades académicas y laborales, situación empeorada por la ausencia de un internet de calidad. Son quejas que comparten los habitantes de otras provincias como Francisco Donado, de Zamora, o Sandra Acebes, de León, que apuntan además al "conformismo" de la población y al "haber aprendido a vivir así", algo "que no debería ser". EFE jfr/ajs/pi (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12059483, 12370105, 13896252, 13896252, 13896252, 13896252 y otros)