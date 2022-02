La junta birmana libera a más de 800 presos por el día de la Unión Nacional

Bangkok, 12 feb La junta militar de Birmania (Myanmar), en el poder desde el golpe de Estado de hace un año, anunció este sábado la liberación de más de 800 presos en una amnistía por la celebración del día de la Unión Nacional. El general Min Aung Hlain, autoproclamado primer ministro, afirmó en un comunicado reproducido por el periódico oficial Global New Light of Myanmar que 814 presos fueron puestos en libertad, un gesto habitual de las autoridades birmanas en festividades especiales, aunque advirtió de que si cometen otro delito deberán cumplir las penas hoy conmutadas. Muchos de los prisioneros fueron liberados en cárceles cercanas a Rangún, en especial la de Insein, donde cientos de personas aguardaron durante horas con la esperanza de ver a sus allegados, que iban saliendo del centro penitenciario dentro de autobuses. No se ha hecho público si entre los liberados se encuentra Sean Turnell, el asesor económico australiano de la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi, días después de que el primer ministro camboyano, Hun Sen, anunciara por error que había sido puesto en libertad, Suu Kyi, de 75 años y arrestada desde la mañana del golpe el 1 de febrero de 2021, no figura entre los liberados y se enfrenta a una decena de cargos variopintos que pueden costarle décadas de cárcel. El golpe de Estado militar de febrero de 2021 ha sumido al país en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive Birmania desde hace décadas. El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. Al menos 1.547 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 12.000 los opositores detenidos.