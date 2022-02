Irak y Kuwait piden a sus ciudadanos que abandonen Ucrania por seguridad

Bagdad, 12 feb Las autoridades de Irak y Kuwait pidieron hoy a sus nacionales que se encuentran en Ucrania que abandonen el país "por motivos de seguridad" y por "las circunstancias excepcionales" que atraviesa, ante la amenaza de un ataque ruso inminente contra territorio ucraniano. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Irak pidió "a la estimada comunidad iraquí que abandone el territorio ucraniano y que los ciudadanos no viajen a Ucrania por su seguridad". Por otra parte, el Ministerio también instruyó al personal de la embajada de Irak en Kiev para "que tomen sus vacaciones anuales, de manera que se garantice la seguridad del personal de la misión diplomática". En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Kuwait hizo un llamamiento a sus ciudadanos para que "aplacen sus viajes (a Ucrania) en este momento" y pidió a sus nacionales que se encuentran ahí "que salgan del país para preservar su seguridad". Sin embargo, la nota no detalló si dio instrucciones para evacuar a su personal diplomático. Estados Unidos ha ordenado hoy la salida de la mayoría de los empleados diplomáticos de Ucrania ante la amenaza de un ataque ruso inminente, informó la Embajada estadounidense en Kiev. El Reino Unido, Noruega y Dinamarca también pidieron el viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo, mientras que España aseguró que tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles por si hubiera que activarlo. La Unión Europea (UE) a su vez ha decidido permitir al personal "no esencial" de su representación diplomática en Kiev salir de Ucrania. EFE ah-se-cgs/pi