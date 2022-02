Guardiola: "Espero que el talento domine el futuro del fútbol"

Londres, 12 feb Pep Guardiola, técnico del Manchester City, subrayó que espera que el "talento y la habilidad" dicten el fútbol del futuro. El técnico español concedió una entrevista a Sky Sports, antes del partido de este sábado contra el Norwich City, en la que detalló cómo espera que sea el fútbol de los próximos años. "Mi deseo es que sean el talento y la habilidad los que dicten el futuro de nuestro fútbol, no que los entrenadores te digan que si quieres ser un mejor jugador tienes que ir al gimnasio y entonces jugarás", apuntó Guardiola. "Cuando puedes irte de dos o tres jugadores y poner la pelota en la escuadra, eso es calidad, no por ir al gimnasio. Espero que las calles del Reino Unido, de Brasil, de Argentina, de España, de todos lados, sigan produciendo talentos que demuestren que este deporte es precioso". Preguntado sobre su incidencia en el juego a nivel global, Guardiola aseguró que no llegó al City pensando que iba a cambiar algo, ni tampoco cuando estuvo en el Bayern de Múnich. "Quiero influir en mis jugadores, eso es todo. No soy tan arrogante como para pensar que puedo controlar algo más allá de mi equipo". "Me acuerdo cuando hace años un equipo ganaba la Copa del Mundo y después todo el mundo lo analizaba y decía que esa iba a ser la tendencia que dominaría el fútbol en los próximos años. Todo el mundo quiere copiar al ganador. Eso es un error. El fútbol no va sobre copiar y pegar. No puedo copiar a otro entrenador que me gusta y pegarlo en mi equipo si no creo en ello. Un entrenador triunfa haciendo en lo que cree". EFE msg/og