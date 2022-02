Gobierno argentino apelará freno de exploración "offshore" de hidrocarburos

Buenos Aires, 11 feb La Secretaría de Energía de Argentina apelará la medida judicial que suspendió el proyecto de exploración "offshore" (costas afuera) de hidrocarburos en el norte del Mar Argentino, liderado por la petrolera noruega Equinor y en el que también participan la argentina YPF y la anglo-holandesa Shell, según un comunicado difundido este viernes por sus portavoces. "Somos respetuosos de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, en el comunicado, con relación a la decisión del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) que hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo la exploración "offshore". “Estamos convencidos que la exploración y la producción `offshore` es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina y, por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad", agregó Martínez. El juez federal Santiago Martín, de la ciudad de Mar del Plata, ordenó este viernes la "inmediata suspensión de la aprobación del proyecto" de las petroleras en la Cuenca Argentina Norte (CAN) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el caso. El magistrado hizo así lugar a medidas cautelares solicitadas hace un mes por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, y por el alcalde de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. El juez ordenó notificar a Equinor que debe abstenerse de iniciar cualquier tarea de exploración en la CAN. Martínez adelantó en el comunicado que se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Energía y la Procuración están analizando el fallo y preparando la presentación judicial correspondiente. La polémica se desató a finales de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo argentino, a través de una resolución del Ministerio de Ambiente, dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el mayor centro vacacional de la costa atlántica de Argentina y que vive del turismo y de la pesca. Equinor es la operadora de las tres áreas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15.000 kilómetros cuadrados-, está asociada a YPF, controlada por el Estado argentino, y a Shell, y en otro, CAN 114, sólo a YPF. Los querellantes han advertido del potencial impacto del proyecto sobre el ambiente y la actividad pesquera y turística. EFE vd/cpy