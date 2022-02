Filme “Qué despadre” reflexiona con humor sobre la crisis de edad masculina

Mónica Rubalcava Ciudad de México, 12 feb El conflicto de la edad se aborda esta vez desde la mirada masculina en el filme protagonizado por Mauricio Ochmann, Fiona Palomo y Sandra Echeverría “¡Qué despadre!”, una comedia mexicana que resalta la importancia de madurar y vivir el presente. “La crisis de los 40 existe, no a todos nos pasa a los 40, pero sí hay crisis y el retratarlo aquí de esta manera tan divertida está padrísimo (genial). (Pedro) Quiere seguir siendo el eterno adolescente”, cuenta Ochmann sobre su personaje en entrevista con Efe. Pedro vive su cuarta década de fiesta en fiesta, le dobla la edad a sus parejas, no tiene amigos de su edad y aborrece la vida tradicional que vive la gente de su generación. De sentirse joven y libre, Pedro pasará a convertirse en un abuelo gracias a la llegada de Aline (Fiona Palomo, hija del popular y fallecido actor Eduardo Palomo), una joven en sus veintes, que hará que se tambalee su mundo y sus ideales en la vida. De forma implícita Aline obligará a Pedro a madurar y lo hará caer en la cuenta de que la forma en la que vive no corresponde a su edad. “Creo que Aline no tiene frenos, se avienta y hace las cosas, es impulsiva, pero sigue teniendo corazón e inocencia. Su actuar no es de un lugar destructivo, sino de no pensar las cosas”, reflexiona Palomo sobre cómo fue abordarla. “¡Qué despadre!”, cuyo preestreno será el 14 de febrero y el 17 el estreno general, es la primera película en la que participa Fiona Palomo, aunque en televisión se ha hecho con un espacio especial por haber participado en series como “Control Z” (2020). ABORDAR LA EDAD "CON DIGNIDAD" Sandra Echeverría considera interesante que se trate el tema del temor a la edad desde la mirada masculina, puesto que el lugar común y las preocupaciones sobre el tema, suelen estar asociadas con las mujeres. Echeverría da vida a Helena, una estilista dueña de un salón de belleza que escucha los problemas de Pedro, su cliente, y le ayuda a disimular las marcas de la edad que comienza a tener. “Existen los eternos adolescentes que nunca van a entender, todos tenemos uno en nuestra vida y son realmente muy malos ejemplos de vida. Es gente que se queda muy sola o se da cuenta de que ya no entra en ningún círculo social”, considera Sandra. Desde su punto de vista, la edad debe de ser abordada “con dignidad”. Ochmann cree que es con “honestidad, verdad, amor propio y aceptación” y Fiona considera que se debe de vivir con la presencia. “Es súper importante estar presente en la edad que tienes”, dice la joven. AMISTAD Y FIGURAS Este es el tercer proyecto que Sandra protagoniza junto a Ochmann: el primero fue “Marina” (2006) y el segundo -y más popular- fue “El clon” (2010). “Le tengo un cariño inmenso a Mau”, asegura Sandra mientras que Ochmann completa: “Nos pasa algo bien padre, tenemos una conexión especial laboralmente y de amistad”, asegura. El filme también cuenta con las actuaciones de reconocidas figuras como Ana Claudia Talancón, Diana Bracho, Anabel Ferreira, Concepción Márquez y Héctor Suárez, quien falleció en 2020. “Héctor seguirá siendo un genio por el resto de los días porque su legado está plasmado en cada personaje que él hizo, en cada película, serie, todo lo que hizo. Él para mí es un gran maestro, yo empecé mi carrera con él y que aceptase fue maravilloso, nos tenía muertos de la risa”, recuerda Mauricio. Fiona cuenta que Ochmann no podía parar de reír en la escena en la que Suárez aparece como doctor, y estaba debajo de la mesa llorando de la risa. Finalmente Sandra explica que “¡Qué despadre!”, “es una película para que la gente se vaya a reír. Y habla mucho de relaciones humanas amorosas, de padre e hija”. EFE mrl/ia/rrt (foto)(video)