Emma Thompson, desinhibida y en manos del sexoterapeuta Leo

Berlín, 12 feb La actriz británica Emma Thompson compareció en la Berlinale dispuesta a hablar de las experiencias derivadas del "trabajo corporal" inherentes a su papel en "Good luck to you, Leo Grande", una película en la que interpreta a una mujer de 55 años determinada a vivir su primer orgasmo. "Fueron diecinueve días de trabajo físico muy intenso", explicó respecto al rodaje del filme dirigido por Sophia Hyde y centrado en una viuda que contrata a un gigoló, a modo de terapia y en busca de las zonas erógenas desconocidas. "Para ustedes, los alemanes, la desnudez puede ser más normal. Pero los británicos tenemos que luchar contra nuestro puritanismo", explicó la actriz, entre risas y desbordante de buen humor. En la película de la cineasta australiana interpreta a una maestra jubilada que contrata los servicios sexuales de Leo -Daryl McCormack- para tratar de descubrir los secretos de la satisfacción sexual que nunca conoció. "Fue gratificante trabajar tan intensamente con él, no solo por su hermoso cuerpo", confesó Thompson, junto a su compañero de reparto. La película de Hayde acudía a la sección Berlinale Special con carácter de exhibición y con el compromiso de aportar el estrellato necesario para la alfombra roja del festival, que este año regresa a lo presencial tras quedar limitada al formato virtual en 2021 por imperativo de la pandemia. La actriz cumplió con creces con su cometido: posó ante la prensa gráfica pletórica de humor y se sometió a la comparecencia ante los medios con igual sentido de profesionalidad, pese a que las condiciones en que se celebra el festival no invitan a la espontaneidad. Para acudir a cualquier proyección, rueda de prensa o simplemente acercarse a la alfombra roja es preciso haberse registrado previamente, además de presentar el certificado de la pauta completa de vacunación y un test del día negativo, incluso para aquellos que recibieron la dosis de refresco. Es el compromiso adquirido por los responsables del festival ante las autoridades de Berlín, a cambio de la presencialidad, en unos momentos en que Alemania sigue con máximos de incidencia acumulada, con 1.474,3 casos en siete días y por 100.000 habitantes. "Good Luck to you, Leo Grande" fue rodada bajo las condiciones impuestas por la pandemia, como la mayoría de los filmes que se están produciendo en tiempos de covid. Adopta el formato de "teatro de cámara", en la habitación de un hotel, lo mismo que ocurre parcialmente en la película "Avec amour et acharnement", una de las aspirantes a los Osos de la competición oficial, interpretada por Juliette Binoche y Vincent Lindon, bajo la dirección de Claire Denis. También ahí Binoche se entrega sin reparos a la cámara de Denis, en una interpretación emocional y extrema, incluido en lo físico, en el papel de una mujer dividida entre el buen y estable amor, el de su pareja actual, y la menos confesable pasión por su anterior compañero. Ambas actrices, la británica Thompson y la francesa Binoche, fueron recibidas sobre la alfombra roja como amigas fieles de un festival ansioso de dar señales de vitalidad, pese a los obstáculos de la pandemia.