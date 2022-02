El ministro de Deporte ruso cree que Valíeva es "absolutamente inocente"

Moscú, 12 feb El ministro ruso de Deportes, Oleg Matitsin, considera a la patinadora rusa Kamila Valíeva "absolutamente inocente" de las sospechas de dopaje tras hablar con ella por teléfono, y expresó su deseo de que haya una decisión justa en el caso. "Estamos vigilando (el caso), somos activos. La llamé, hablé con ella dos veces. Hay optimismo y energía en su voz, lo que me convence el doble de que ella es absolutamente inocente. Contamos con un juicio justo", señaló este sábado a los medios rusos, según recoge la agencia Interfax. Matitsin aseguró que Rusia "hace lo máximo para proteger los intereses de la atleta, de nuestro deporte". La entrenadora de Valíeva, Eteri Tutberidze, se expresó hoy en el Primer Canal de la televisión rusa en el mismo sentido y se mostró molesta por el caso al afirmar que "no está muy claro por qué una atleta con una prueba dudosa del 25 de diciembre fue admitida en los Juegos Olímpicos". "O esto es una coincidencia fatal, o este es un plan muy bien planeado", sostuvo. "Realmente espero que nuestros líderes no nos abandonen, defiendan nuestros derechos y demuestren nuestra inocencia", añadió. Según informó el diario ruso "Sport-Express", la sustancia detectada en la patinadora en diciembre es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos y no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo. Debido a ese positivo, según la prensa, la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos. Valíeva, considerada unánimemente la nueva zarina de la modalidad, ocupó portadas de todo el mundo al realizar por primera vez en la historia un cuádruple salto sobre el hielo de la capital china. EFE cae/og