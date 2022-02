Efemerides del 13 de febrero

En un 13 de febrero, pero de 1827, las Provincias Unidas del Río de la Plata (Argentina) derrotan a Brasil en la batalla de Bacacay, tras el conflicto por el control de la Banda Oriental. Otras Efemérides: 1668.- La Corona española reconoce oficialmente la independencia de Portugal con la firma del Tratado de Lisboa. 1812.- Se publica Aurora de Chile, el primer periódico del país sudamericano. 1837.- El escritor romántico y periodista español Mariano José de Larra se suicida en Madrid de un disparo en la sien. 1895.- La dinastía Qing de China capitula ante el naciente Imperio del Japón, tras una guerra por el control de Corea. 1914.- Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno de Perú y desplaza al Reino Unido y a otras potencias europeas en las relaciones comerciales. 1917.- La legendaria espía Mata-Hari es arrestada por las fuerzas francesas acusada de traición en el marco de la Primera Guerra Mundial. 1929.- El presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, es víctima de un atentado. 1940.- El largometraje dirigido por Alfred Hitchcock, Rebeca, el primero que el británico rodó en Hollywood, se estrena en la localidad californiana de Santa Barbara (EEUU). 1947.- Los once miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acuerdan la creación de la Comisión de Armamentos Convencionales. 1960.- El Gobierno francés hace detonar su primera bomba atómica, llamada "Gerboise bleue", en el Sahara francés, a 40 km de la base militar de Reggane, durante la guerra de Argelia (1954-1962). 1974.- El escritor y disidente soviético Alexander Solyenitsin, Premio Nobel de Literatura en 1970, es expulsado de la URSS. 1983.- Mueren 64 jóvenes italianos en el incendio de un cine en Turín. 1992.- Las Cortes españolas aprueban el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Corcuera". 2007.- Corea del Norte acuerda desmantelar su programa de armas atómicas a cambio ayuda energética y económica. 2010.- Comienza en Afganistán la operación "Moshtarak", la mayor ofensiva militar de la OTAN desde la caída del régimen taliban en 2001. 2014.- Bélgica legaliza la eutanasia infantil sin límite de edad. 2016.- Los cuatro miembros de la banda británica de indie pop Viola Beach fallecen en un accidente automovilístico en Södertälje (Suecia). 2017.-El hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un es asesinado en Malasia. 2019.- El Supremo ratifica la nulidad del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción. 2001.- Un terremoto en El Salvador causa más de 300 muertos y 250.000 damnificados. 2006.- La Justicia argentina confirma la prisión preventiva a más de una docena de ex jefes militares, entre ellos Jorge Rafael Videla, en la causa por la que se investiga "Plan Cóndor". NACIMIENTOS 1903.- Georges Simenon, escritor belga. 1924.- Jean Jacques Serban-Schreiber, escritor francés. 1929.- Omar Torrijos, político y militar panameño. 1933.- Kim Novak, actriz estadounidense. - Constantin Costa-Gavras, director greco-francés de cine. 1934.- Josep María Carandell, escritor español. 1938.- Oliver Reed, actor británico. 1950.- Peter Gabriel, cantante británico. 1952.- Freddy Maertens, ciclista belga. 1956.- Peter Hook, músico británico, bajista de Joy Division y New Order. 1974.- Robbie Williams, músico británico. 1994.- Memphis Depay, futbolista neerlandés. 2002.- Sophia Lillis, actriz estadounidense. DEFUNCIONES 1571.- Benvenuto Cellini, orfebre y escultor renacentista italiano. 1837.- Mariano José de Larra, escritor y periodista español. 1883.- Richard Wagner, músico alemán. 1956.- Jan Lukasiewicz, matemático y filósofo polaco. 1968.- Jaume Sabartés i Gual, escritor francés. 1980.- David Janssen, actor estadounidense. 1985.- Eduardo Carranza, poeta y escritor colombiano. 1995.- Bruno Visentini, político italiano y uno de los padres de la República. 2002.- Ramón Moreno Grosso, futbolista español. 2005.- Sor Lucía, religiosa portuguesa, última superviviente de los niños de Fátima. 2008.- Henri Salvador, músico francés. 2012.- Dale Hawkins, músico estadounidense. 2017.- Ricardo Arias Calderón, político panameño. 2018.- Enrique de Dinamarca, príncipe consorte de la reina Margarita II. EFE doc/alf