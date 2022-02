Cinco cambios en el Cádiz y en el Celta vuelve el mexicano Araújo

Cádiz, 12 feb El Cádiz presenta este sábado, en el partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander que disputa en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Celta, cinco novedades respecto al once inicial que salió en su último encuentro, mientras que el conjunto vigués sólo realiza una variación con la entrada del mexicano Néstor Araújo. En el Cádiz, entran en el once inicial los defensas Carlos Akapo y Luis Hernández, el extremo marroquí Oussama Idrissi, el centrocampista chileno Tomás Alarcón y el delantero hondureño Anthony Lozano. En los visitantes, el mexicano Néstor Araújo vuelve al once inicial en el centro de la defensa en lugar del canterano Carlos Domínguez. El Cádiz sale con Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; Alarcón, Alcaraz, Salvi, Idrissi; Lozano y Negredo. El Celta pone de inicio a Dituro; Mallo, Aidoo, Araújo, Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Mina. EFE 1011383 jsb/agr/jad