Burrow afirma estar cansado de vídeos y ansioso por que empiece la Super Bowl

Redacción deportes, 11 feb El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, afirmó que ya está cansado de ver vídeos de partidos y que se encuentra ansioso por que arranque la SuperBowl del próximo domingo que enfrentará a su equipo con Los Ángeles Rams en la gran final del campeonato profesional del fútbol americano (NFL). "Estoy cansado de ver vídeos de jugadas, estoy ansioso y listo para el juego del domingo", confesó en conferencia de prensa, el organizador del juego de los Bengals, que disputarán su tercera SuperBowl, después de las que perdieron, en 1982 y 1988 contra los San Francisco 49ers del míticol Joe Montana. Burrow, de 25 años, que el jueves recibió el premió al Jugador regreso del año y que hace dos temporadas guió a Louisiana State (LSU Tigers) hacia el título universitario, mencionó que no se fija si la prensa lo compara con leyendas de la NFL como el propio Montana, ganador de cuatro Super Bowls con los San Francisco 49ers, o Joe Namath, campeón con los New York Jets; que antes de ganar la gran final de la liga profesional se proclamaron campeones universitarios. "Trato de mantener mi rutina normal, siempre con el objetivo de ser el mejor jugador que pueda, sin fijarme en otros. Y no estoy tratando de compararme con nadie; soy yo mismo para cualquier cosa que hago", explicó Burrow. El número '9' de los Bengals negó estar preocupado por haber sido el quarterback más capturado ('sacked') de la temporada, 51 veces, algo que se repitió en los playoffs, en los que fue 'atrapado' en 12 ocasiones. "Ha sido un año duro, con algunos 'sacks' durante la temporada; es algo de lo que le gusta hablar a todos, pero hemos aprendido de eso, hemos superado esa situación. Los muchachos han hecho un gran esfuerzo para lograrlo, creo que lo hemos superado", subrayó. Joe Burrow comentó la relación que mantiene con sus compañeros, a los que calificó como un grupo de ganadores. "Me he mantenido conectado a ellos, quizá demasiado, hacemos bromas aquí y allá. Somos una gran familia. Todos son tipos ganadores, han obtenido títulos nacionales, así que sabemos qué hacer cuando salimos del vestuario", afirmó. Antes del entrenamiento de los Bengals, el entrenador de Cincinnati, Zac Taylor, también habló en rueda de prensa y destacó la concentración que han tenido sus jugadores en estas dos semanas previas al duelo por el trofeo Vince Lombardi, que acredita al ganador de la SuperBowl, que alcanza su quincuagésima sexta edición. "Saben qué es lo que tienen que hacer. Espero que a mediados de febrero estos muchachos aprovechen el tiempo libre después de estas últimas dos semanas; porque han hecho un estupendo trabajo y hoy me siento muy bien acerca de dónde estamos con miras al domingo". El Super Bowl LVI entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals se jugará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.