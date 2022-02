Bélgica insta a sus nacionales a irse de Ucrania "mientras sea posible"

Bruselas, 12 feb El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica desaconsejó "encarecidamente" este sábado viajar a Ucrania e instó a los ciudadanos belgas que se encuentran en el país a que lo abandonen "mientras sea posible". El departamento dirigido por la ex primera ministra Sophie Vilmès pidió a sus nacionales en Ucrania, "cuya presencia no es absolutamente necesaria", que abandonen el país, y si no es posible, les recomiendó registrarse en el sitio web "Travellers Online" y ponerse en contacto con la embajada belga en Kiev. "Si la situación empeora, no se puede garantizar una evacuación de Ucrania. Por lo tanto, es aconsejable abandonar el país mientras sea posible", advierte Exteriores, señalando que las vías de comunicación podrían verse seriamente perturbadas en caso de deterioro repentino de la situación por una eventual agresión de Rusia a Ucrania. Rusia sigue negando su intención de invadir Ucrania, a pesar de que sigue aumentando su presencia militar en la frontera ucraniana. Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y España, entre otros, también han pedido a sus ciudadanos en Ucrania que abandonen el país. EFE cat/pi