¿Aún soltero? El Partido Comunista Chino puede ayudarle a encontrar pareja

SHOTLIST JINAN, SHANDONG, CHINA17 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general participantes jugando un juego en el evento de emparejamiento2. Plano medio participantes jugando un juego en el evento de emparejamiento3. Plano medio participantes jugando un juego en el evento de emparejamiento4. Plano medio participantes jugando un juego en el evento de emparejamiento5. Plano medio participante jugando beatbox en el escenario6. Plano general participantes aplaudiendo después de la actuación 7. SOUNDBITE 1 - Guo Xiaofei, Oficial del Comité de Trabajo de la Liga Juvenil de la Zona de Innovación de Jinan (hombre, Chino mandarín, 26 seg.): "Hay una enorme demanda de jóvenes para hacer amigos y casarse. Ahora el ritmo de vida es relativamente rápido, la presión laboral es alta y el canal para que los jóvenes hagan nuevos amigos es relativamente limitado. Hemos organizado y planificado una serie de actividades de emparejamiento en la Zona de Innovación de Jinan a pedido de nuestros jóvenes amigos" 8. Plano general participantes revisando perfiles de otros en el evento de emparejamiento9. Plano medio participantes revisando perfiles de otros en el evento de emparejamiento10. Primer plano perfiles de cada participante colgando de los árboles en el evento de emparejamiento 11. SOUNDBITE 2 - Xu Liyu, asistente al evento para solteros (mujer, Chino mandarín, 16 seg.): "Ahora, la mayoría de los jóvenes anhelan la libertad y la independencia. Podemos sentir que los niños se convertirán en una carga y preocuparnos de que no podamos criarlos bien, por lo que no nos atreveremos a dar este paso" 12. Plano medio participantes en el evento de emparejamiento13. Primer plano Un participante en el evento de emparejamiento14. Plano medio participantes en el evento de emparejamiento15. Plano medio una mujer que se presenta a sí misma en el evento de emparejamiento16. Plano general participantes doblando grullas de papel en el evento de emparejamiento 17. SOUNDBITE 3 - Xu Feng, asistente al evento para solteros (hombre, 38 años, Chino mandarín, 10 seg.): "Mi familia me impulsa constantemente a que me case. Siento mucha presión. Cuanto mayor me hago, mayor es la presión que siento" 18. Plano medio participantes doblando grullas de papel en el evento de emparejamiento19. Primer plano participantes doblando grullas de papel en el evento de emparejamiento20. Plano medio participantes hablando en el evento de emparejamiento21. Plano medio participantes hablando en el evento de emparejamiento22. Plano general un hombre dando una rosa a una mujer en el evento de emparejamiento23. Plano general dos participantes hablando en el evento de emparejamiento24. Travelling Un participante caminando con una rosa en su mano