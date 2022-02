0-0. El Cádiz sigue sin ganar en casa al no poder con el Celta

Cádiz, 12 feb El Cádiz sigue sin ganar en su casa, lo que no logra desde la temporada pasada, al no haber pasado del empate a cero ante el Celta, en un encuentro con pocas ocasiones de gol pero que pudo ganar cualquiera de los dos contendientes. Tras este partido, el Celta se sitúa en la novena plaza de la clasificación y el Cádiz continuará una semana más en puestos de descenso. En la primera parte, el Celta contó con mayor posesión ante un Cádiz bien plantado, en un periodo en el que no brillaron las delanteras. Los medio centros del conjunto local se cuidaron de que no les tomaran las espaldas para no quedarse en inferioridad numérica ante un Celta que introducía con rapidez jugadores en apoyo a la punta. Sólo hubo un disparo por cada bando, sin peligro para la integridad de ambas porterías. En el minuto 26, el argentino Matías Ezequiel Dituro detuvo sin dificultad un chut flojo del hondureño Anthony 'Choco' Lozano. El también argentino Jeremías Conan Ledesma, portero del Cádiz, no tuvo que intervenir, ya que los célticos sólo lo intentaron en un disparo alto desde la frontal de su compatriota Franco Emanuel Cervi (m.32). Los extremos del Cádiz ayudaron a los laterales en la faceta defensiva, dentro de las consignas de Sergio González para cerrar la portería propia en el primer tiempo. Tras la reanudación, el Cádiz salió con fuerza, metiendo más velocidad en sus acciones de penetración. La mejor ocasión del encuentro llegó tras un saque de banda largo de Luis Hernández, con dejada con el pecho de Álvaro Negredo a Lozano, que remató a bocajarro, realizando Dituro el paradón de la tarde (m.56). El Cádiz mejoró con el triple cambio realizado por González en el minuto 63, mostrando mayor intensidad en la presión en campo contrario, lo que redundó en una pérdida del control que había mantenido el Celta en el primer tiempo. El conjunto del argentino Eduardo Coudet pudo adelantarse en un penalti de Ledesma sobre Santi Mina (m.82) cuando encaraba para marcar a puerta vacía. El portero argentino enmendó su error en la salida anterior al adivinar el disparo de Mina desde los once metros. En el tiempo añadido, Dituro volvió a intervenir con acierto junto a la escuadra izquierda de su portería a un remate de cabeza de Negredo (m.92). Ficha técnica: 0 - Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; Alarcón (Jonsson, m.79), Alcaraz, Salvi (Alejo, m.63), Idrissi (Perea, m.63); Lozano (Lucas, m.63) y Negredo. 0 - Celta: Dituro; Mallo, Aidoo, Araújo, Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez (Tapia, m.75), Cervi (Solari, m.46); Aspas (Galhardo, m.75) y Mina. Árbitro: Mateu Lahoz (comité velenciano). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Ledesma, Jonsson y Hernández y a los visitantes Cervi y Galán. Incidencias: Partido de la jornada 24 de Primera División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Tres cuartos de entrada, unos 15.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Cádiz Francisco Márquez Veiga. Los jugadores portaron brazaletes negros de luto. EFE 1011383 jsb/jad