Viernes, 11 de febrero de 2022 (23.30 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== EE.UU -Washington- Estados Unidos alertó este viernes de que existe "la posibilidad clara" de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín, y pidió a sus ciudadanos que abandonen el territorio ucraniano entre las próximas 24 y 48 horas. (ENVIADA) MANIOBRAS - Kiev -Ucrania respondió hoy a la presión militar en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, y en aguas del mar Negro, con sus propias maniobras militares en toda el territorio nacional, aunque confía en que la actual ofensiva diplomática europea contribuya a una desescalada. Por Fernando Salcines (ENVIADA) (audio) OTAN - Bucarest - El contingente de un millar de soldados estadounidenses, con los que la OTAN busca reforzar su capacidad de disuasión en la región del Mar Negro ante los avances de Rusia, comenzó a desplegarse este viernes en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, situada a menos de 500 kilómetros de la flota militar rusa en la península de Crimea. Por Marcel Gascón (ENVIADA) (foto) (audio) (vídeo) RUSIA - Moscú - La cúpula del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy al Reino Unido a través de su titular, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, que Moscú no invadirá Ucrania, una afirmación que Londres se toma en "serio", pero que quiere que se vea acompañada de hechos. (ENVIADA) (foto) ------------------------------------ CANADÁ PROTESTAS ================ DAÑOS - Ottawa - El movimiento antivacunas en Canadá está ya provocando importantes daños a la economía de América del Norte, con bloqueos en las cadenas de suministro y en industrias como la del automóvil, aunque las protestas no tienen de momento intención de terminar. (ENVIADA) (foto) (video) (audio) TENSIÓN - Ottawa - Tras casi dos semanas de protestas y bloqueos en Ottawa por parte del movimiento antivacunas e individuos opuestos a las medidas de contención de la pandemia, la tensión es cada vez más palpable entre los manifestantes, los vecinos de la capital canadiense y las autoridades (Crónica). Por Julio César Rivas (ENVIADA) (foto) (vídeo) --------------------------------------- MÉXICO ESPAÑA - Ciudad de México - Las empresas de España, el segundo país inversor extranjero en México, viven con incertidumbre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la "pausa" en las relaciones bilaterales, en medio de una polémica reforma energética que puede afectar a importantes multinacionales. Por Martí Quintana (ENVIADA) (foto) (audio) IGLESIA ABUSOS ============== LATINOAMÉRICA - Santiago de Chile - Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica haya logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial. (ENVIADA) (foto) (video) CHILE - Santiago de Chile - Chile, uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, lleva más de una década sumando nuevos casos, señalamientos por encubrimiento y quejas por lentitud en las investigaciones. (ENVIADA) ---------------------------------------- BRASIL VIOLENCIA - Río de Janeiro - Un nuevo operativo en una favela de Río de Janeiro contra un grupo de narcotraficantes se saldó este viernes con ocho muertos, en una operación que desató el pánico en la barriada y siembra dudas sobre la actuación policial. (ENVIADA) (foto) OCÉANOS CUMBRE - Brest (Francia) - Una quincena de jefes de Estado y de Gobierno busca impulsar en la One Ocean Summit, que se celebra en la ciudad francesa de Brest, una nueva reglamentación internacional que proteja los océanos, uno de los principales pilares del medio ambiente. (ENVIADA) (vídeo) (audio) PANAMÁ SEGURIDAD - Ciudad de Panamá - Las autoridades de Panamá lanzan una campaña para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en la espesa selva del Darién, el límite natural con Colombia. (ENVIADA) (foto)(video) LATINOAMÉRICA DOLARIZACIÓN - Redacción América - El reemplazo de la moneda local por el dólar como método de pago o instrumento de fijación de precios ha sido una práctica a la que han recurrido varios países de América Latina, con resultados dispares, según el perfil económico financiero y la naturaleza de la crisis que propició la medida. (ENVIADA) (foto) (video) (infografía) IRÁN ANIVERSARIO - Teherán - Marchas motorizadas, quema de banderas estadounidenses y alusiones a las negociaciones del pacto nuclear protagonizaron este viernes el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, que se celebró bajo la sombra de la covid. Por Jaime León (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) EEUU MODA - Nueva York- La Semana de la Moda de Nueva York arranca su primera jornada con las propuestas destacadas de la marca estadounidense Bronx + Banco y el diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que coinciden en los vestidos elegantes y femeninos para brillar por la noche. Por Nora Quintanilla (ENVIADA) (foto) (video) CINE BERLINALE - Berlín - La mujer, como víctima o también generadora de violencia, centró hoy la sección oficial de la Berlinale con la película "La ligne", de la franco-suiza Ursula Meier, y de "Robe of Gems", ópera prima de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardo. Por Gemma Casadevall (ENVIADA) (foto) (vídeo) Entrevistas -------------- MALUMA - Los Ángeles (EE.UU.) - Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood. Su primera película, "Marry Me", llega de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro en una entrevista con Efe que "eso es solo el principio" de una nueva etapa en su carrera. Por Javier Romualdo. (ENVIADA) (foto) (video) STING - Miami (EE.UU) - El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica este viernes "Por su amor", adaptación de la canción "For Her Love" que está incluida en su más reciente álbum, "The Bridge", y con la que busca honrar la "influencia" y el protagonismo actual de la música latina, como dijo en una entrevista con Efe. Por Lorenzo Castro E. (ENVIADA) (foto) (video) PASOLINI CENTENARIO - Roma - El odio siempre mordió los talones de Pier Paolo Pasolini, hasta su asesinato en una playa romana. A lo largo de su vida, padeció 33 juicios y el rechazo de una sociedad aún inmadura para sus obras, polémicas y proféticas: "Tuvo que morir para ser apreciado", recuerda su amiga, la escritora Dacia Maraini, en el centenario de su nacimiento. Por Gonzalo Sánchez (ENVIADA) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com: código 5497031 y más) Crónicas ------------- VENEZUELA HOSPITALES - Caracas - Cuando los médicos, enfermeras, pacientes y familiares ven entrar a los payasos de hospital que forman parte de la asociación venezolana Doctor Yaso, cambian sus expresiones de cansancio y preocupación por la alegría que pintan los miembros de esta ONG frente a la crisis sanitaria del país. Por Génesis Carrero Soto (ENVIADA) (foto) (vídeo) PERÚ CINE - Lima - El culto que rinde un grupo de mujeres a la cacique peruana Tomasa Tito Condemayta da vida a "Heroínas", la ópera prima de la cineasta Marina Herrera que representará al Perú en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Por Carla Samon Ros (ENVIADA) (foto) (video) PANAMÁ CINE - Ciudad de Panamá - La gesta del general Omar Torrijos de hacerse cargo de la misión para recuperar el Canal de Panamá será llevada por primera vez al celuloide, en una cinta de ficción que narrará hechos no conocidos del más importante logro del siglo XX para el país centroamericano, dijo a Efe el cineasta panameño Luis Pacheco. Por Fabio Agrana (ENVIADA) (foto)(video)