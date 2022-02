Viernes, 11 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Stoltenberg avisa desde Rumanía del "riesgo real" de una guerra en Ucrania Bucarest (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este viernes, desde la base aérea rumana Mihail Kogalniceanu, en la costa del Mar Negro, del "riesgo real" de que estalle pronto "un conflicto armado" provocado por Rusia en Ucrania. "Existe el riesgo de una invasión a gran escala, pero también de otro tipo de acciones agresivas como intentos de derrocar al Gobierno de Kiev, ciberataques y otras formas de agresión rusa", declaró el secretario general en presencia del presidente de Rumanía, Klaus Iohannis. Según Stoltenberg, la OTAN tiene la certeza de que Rusia sigue acumulando tropas en sus fronteras con Ucrania. "Hemos visto la retórica amenazante de la parte rusa y sabemos que hay numerosos agentes de inteligencia rusos operando dentro de Ucrania", dijo el noruego. Stoltenberg hizo estas declaraciones durante una ceremonia en Mihail Kogalniceanu para dar la bienvenida a los mil soldados estadounidenses que empezaron a llegar hoy a Rumanía procedentes de Alemania, para reforzar la capacidad defensiva de la OTAN en el Mar Negro. UCRANIA CRISIS Blinken dice que Rusia puede invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos Sídney (Australia) (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió este viernes en Australia de que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos", que se celebran hasta el próximo día 20 en Pekín. Blinken, que pronunció estas palabras en Melbourne tras reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia, en el marco de la alianza de defensa del Quad, recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en suelo ucraniano "deberían irse ahora", ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico. "Hay signos de una escalada rusa. Estamos en una ventana en que la invasión puede empezar en cualquier momento", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, al insistir en que Washington y los países aliados apuestan "fuertemente" por la diplomacia y el diálogo. No obstante, Blinken alertó de que también trabajan en medidas de disuasión y defensa y que Moscú afrontará "consecuencias masivas" si decide invadir Ucrania, incluidas sanciones económicas, limitaciones a las exportaciones y un aumento de las capacidades militares de Ucrania y la OTAN. UCRANIA CRISIS Ucrania reitera su disposición a continuar negociaciones sobre el Donbás Kiev (EFE).- Ucrania reiteró hoy su disposición a continuar las negociaciones tras la reunión de los asesores de los líderes del Formato Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) para el arreglo del conflicto en el este ucraniano, celebrada este jueves en Berlín y que concluyó sin resultados. "Estamos dispuestos a negociar durante 24 horas (seguidas) para obtener el resultado deseado: el fin de la guerra y la recuperación de nuestros territorios", declaró el jefe de la delegación ucraniana, Andriy Yermak, que encabeza la Oficina de la Presidencia de Ucrania. Indicó que todos los participantes en la reunión de Berlín expresaron su interés en continuar las negociaciones en el Formato Normandía. "No pudimos consensuar un documento conjunto", admitió Yermak. El representante ruso en las negociaciones, Dmitri Kozak, declaró que las consultas de Berlín concluyeron sin "resultados palpables". Kozak, subjefe de la Administración de la Presidencia de Rusia, señaló que Ucrania se niega a tener en cuenta la opinión de los representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en lo que se refiere al "futuro estatus" de esos territorios. MÉXICO PRENSA Asesinan a balazos a periodista en el sur de México, el quinto en lo que va de año Ciudad de México (EFE).- El periodista Heber López Vásquez, de 39 años, fue asesinado a balazos este jueves en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, sur de México, informaron familiares a Efe. El crimen es el quinto asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va del 2022. López Vásquez era director del portal Noticias Web y su muerte fue confirmada por su hermano Irving López Vásquez, quien también se desempeña como comunicador. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y, de acuerdo con informes de la policía municipal de Salina Cruz, ya hay dos personas detenidas. En un comunicado, la Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) informó de que investiga a los dos detenidos "por su probable responsabilidad" en el homicidio del periodista. Añadió que tras la agresión, los probables autores materiales emprendieron la huida, pero fueron detenidos por policías municipales de Salina Cruz. López Vásquez fue asesinado de cincos tiros en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad. De acuerdo con la organización Artículo 19, había denunciado agresiones en su contra a esta organización en el año 2019. CANADÁ PROTESTAS Trudeau convoca gabinete de crisis para abordar los bloqueos de antivacunas Ottawa (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, convocó este jueves por la noche un gabinete de crisis compuesto por varios ministros y altos funcionarios para tratar las protestas del movimiento antivacunas, que ha bloqueado la capital y la frontera con Estados Unidos. La Oficina del Primer Ministro señaló en un comunicado que Trudeau convocó la reunión del llamado Grupo de Respuesta de Incidentes, creado en 2018 para abordar crisis nacionales e internacionales, para discutir la situación provocada por "los bloqueos ilegales que se están produciendo" en varias partes del país. El grupo evaluó las necesidades y "el despliegue de todos los recursos federales necesarios" para ayudar a las autoridades locales a que la situación vuelva a "estar bajo control". La convocatoria del gabinete de crisis por parte de Trudeau es una señal de la gravedad de la crisis que se inició Hace casi dos semanas el centro de Ottawa fue ocupado por una caravana de camioneros opuestos a la vacunación de conductores comerciales que cruzan la frontera con Estados Unidos. ========== CORONAVIRUS ========== EEUU El Gobierno de EE.UU. explora nuevo tratamiento contra la variante ómicron Washington (EFE).- El Gobierno de EE.UU. adquirió este jueves 600.000 dosis de un nuevo medicamento llamado bebtelovimab para tratar la variante ómicron del coronavirus, después de que dos fármacos utilizados hasta ahora resultasen poco efectivos. La Secretaría de Salud informó en un comunicado de que el bebtelovimab es un tratamiento de anticuerpos monoclonales que según los estudios preliminares "funciona contra la variante ómicron", si bien todavía no ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). En caso de que el órgano regulador autorice su uso de emergencia, este nuevo tratamiento será enviado a los estados, aseguró el secretario de Salud, Xavier Becerra. Esta adquisición llega después de que dos tratamientos de anticuerpos monoclonales utilizados hasta ahora, el bamlanivimab/etesevimab y el REGEN-COV, hayan resultado muy poco efectivos contra la ómicron, variante que ya representa la totalidad de los nuevos contagios de covid-19 en el país. MÉXICO México reporta 927 muertes por covid-19, la cifra más alta en la cuarta ola Ciudad de México (EFE).- México registró este jueves 34.261 nuevos contagios de la covid-19 para llegar a un total de 5.226.269 casos, además de que acumula 311.554 decesos al sumar este día 927 muertes, la cifra más alta de la cuarta ola, informó la Secretaría de Salud. Los 927 decesos implican la cifra más alta durante la cuarta ola tras las 829 reportadas el 1 de febrero, y después de que el miércoles el país había registrado 743 decesos. Con estos datos, México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, el país puede rozar los 460.000 fallecimientos y estiman que México acumula en realidad 5.495.915 contagios. Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación se han administrado más de 170,71 millones de dosis, al sumar 500.077 durante la última jornada. EEUU Nueva York despedirá a unos tres mil empleados este viernes por no vacunarse Nueva York (EFE).- La ciudad de Nueva York tiene previsto despedir este viernes a unos tres mil empleados municipales que han rechazado vacunarse contra la covid-19 pese a las reglas impuestas por el Ayuntamiento a sus trabajadores, según The New York Times. Se trata de la primera tanda de despidos por este motivo que llevará a cabo la Gran Manzana y los afectados serán trabajadores públicos que estaban en excedencia y que no han presentado una prueba de haberse vacunado. Esa cifra representa menos de un uno por ciento del total de empleados municipales, pues la administración local emplea a unas 370.000 personas, de las cuales un 95 % han recibido al menos una dosis, según cifras publicadas hoy por The New York Times. El consistorio neoyorquino ha exigido a sus trabajadores ponerse al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para conservar su empleo, y pide dos dosis a todos los nuevos contratados. Este viernes, además de los primeros despidos, es la fecha límite para que un millar de nuevos trabajadores demuestren que cuentan con esas dos dosis. FRANCIA La mascarilla en interiores no será obligatoria en Francia el 28 de febrero París (EFE).- El Gobierno francés anunció este viernes que a partir del 28 de febrero la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior de aquellos locales que exijan el pasaporte de vacunación para entrar. En aquellos sitios donde no se pida ese certificado, así como en los transportes, la mascarilla seguirá siendo obligatoria, apuntó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El pasado 2 de febrero se dejó de exigir la mascarilla en exteriores en el país, pero las autoridades sanitarias francesas siguen recomendando su uso cuando haya grandes concentraciones de gente. También se ha aligerado el protocolo exigido para los casos de contactos de coronavirus. En lugar de los tres test actuales, el primer día, el segundo y el cuarto, solo se deberá hacer una prueba, ya sea test de antígenos o PCR, el segundo día de saber que se ha estado en contacto con un contagiado. El Ejecutivo siguió así las recomendaciones del Alto Consejo de Sanidad Pública debido a la mejora de la situación sanitaria. --------------- PERÚ CRISIS Incertidumbre política sigue en Perú en medio de críticas a nuevos ministros Lima (EFE).- La tensión e incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, sumido en una grave crisis que ahora tiene en el punto de mira al flamante titular de Salud. Con la designación del nuevo equipo ministerial liderado por el abogado Aníbal Torres, Castillo intentó el martes apagar el incendio que había prendido el nombramiento del ex primer ministro Héctor Valer, quien renunció el pasado viernes, apenas cuatro días después de asumir el cargo. El mandatario había prometido esta vez un gabinete "más participativo y de ancha base", pero acabó conformándolo bajo el criterio de reparto de cuotas de poder para intentar evitar su destitución y allanar el camino para lograr el voto de confianza en el Congreso, donde domina la oposición y cada vez crecen más los pedidos a favor de su renuncia. El nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, es la figura más cuestionada por su ejercicio de la medicina y su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico, como el agua arracimada. BOLIVIA JUSTICIA Aplazado el juicio a Áñez en medio de tensión en las calles de Bolivia La Paz (EFE).- El juicio oral contra Jeanine Áñez fue suspendido este jueves por un tribunal sin fecha, en medio de la tensión en las calles entre defensores de la expresidenta transitoria de Bolivia, que consideran una "presa política", y afines al oficialismo, que la señalan de "golpista" por la crisis de 2019. Dos grupos de personas llegaron a la calle Colón en la ciudad de La Paz cerca al Tribunal Anticorrupción, unos con la tricolor boliviana, con carteles mostrando su apoyo y exigiendo justicia para Áñez y otros con la wiphala, la bandera multicolor indígena, pidiendo "cárcel" para la exmandataria interina. "Esto no es justicia es persecución" o "libertad", gritaban los que apoyaban a Áñez, mientras que el otro bando respondía "asesinos" y "golpistas". El juicio contra Áñez, quien está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz, debía iniciarse este jueves de forma virtual por el caso denominado "golpe de Estado II", en el que se le acusa de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. IRÁN REVOLUCIÓN Irán celebra el aniversario de la revolución bajo la sombra de la covid Teherán (EFE).- Marchas motorizadas, quema de banderas estadounidenses y alusiones a las negociaciones del pacto nuclear protagonizaron este viernes el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, que se celebró bajo la sombra de la covid. Cientos de miles de personas salieron a las calles de 1.500 ciudades y 3.000 pueblos, según los medios oficiales, para celebrar "la gloriosa victoria de la Revolución Islámica" de 1979, que derrocó al sah Mohamad Reza Pahlaví e instauró en Irán un régimen teocrático. La mayor parte de las marchas se realizaron con coches o motocicletas ante el aumento de casos de covid-19 en las últimas semanas. Así, banderas iraníes, globos y pitidos de vehículos se juntaron en un ambiente festivo con la quema de banderas estadounidenses e israelíes. "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel" fueron algunos de los lemas de los carteles que se vieron en las marchas, algo habitual en las celebraciones en el país. La plaza Azadi (Libertad) de Teherán, uno de los símbolos de la revolución, fue uno de los principales escenarios de las celebraciones, aunque el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, no dio un discurso en ese emblemático lugar, como venía siendo habitual. EEUU TRUMP Trump se llevó documentos confidenciales al irse de Casa Blanca, según The Washington Post Washington (EFE).- Entre los documentos que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se llevó indebidamente de la Casa Blanca al terminar su mandato había varios marcados claramente como confidenciales, informó este jueves el diario The Washington Post. Algunos de esos papeles llevaban incluso la etiqueta de "top secret", el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos, y que se aplica a datos cuya difusión causaría un daño "excepcionalmente grave" a la seguridad nacional del país. El Departamento de Justicia está evaluando cómo responder a ese hallazgo de la Administración de Archivos Nacionales y Registros de EE.UU. (NARA, en inglés), y no está claro si tomará medidas al respecto, indica el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el tema. En enero, NARA recuperó 15 cajas con documentos y otros artículos que Trump se llevó cuando abandonó el poder a su residencia de Mar-a-Lago (Florida). El hecho de que se llevara esas cajas supone una probable violación de la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de ese tipo de documentos. ELENA PONIATOWSKA Elena Poniatowska: "Escribir es alejar la muerte" Ciudad de México (EFE).- Para la escritora mexicana ganadora del Premio Cervantes Elena Poniatowska escribir es "alejar la muerte" y un oficio que ofrece dignidad a quien lo ejerce, compartió este jueves en un simposio virtual. "Tengo 90 años, que ya son muchos, y escribir, en cierta manera, es alejar la muerte, es un oficio que te da una dignidad a lo largo de los años. Es una razón de vida", manifestó la también periodista y activista, quien cumplirá 90 años el próximo 19 de mayo. La autora de "La noche de Tlatelolco: testimonios de historia oral" (1971) reafirmó su amor por la literatura y el periodismo para los suscriptores de la plataforma Escríbele, donde personas que quieren escribir y publicar enviaron preguntas sobre el quehacer literario que ella respondió con ganas. Poniatowska (París, 1932), que ganó el premio Alfaguara en 2001, el Rómulo Gallegos en 2007, y el Biblioteca Breve en 2011, entre muchísimos otros, consideró que la humildad es un valor muy importante para cualquier persona que escriba y que se adquiere, sin posibilidad de evitarlo, al ejercer el oficio. EFE int/ah