Viernes, 11 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ------------------------ MANIOBRAS - Kiev - Ucrania realiza ejercicios militares para poner a punto a sus Fuerzas Armadas en medio de la tensión con Rusia por el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera y las maniobras ruso-bielorrusas a pocos kilómetros de la misma. (audio) OTAN - Bucarest - El primer grupo de soldados estadounidenses destinado a reforzar las tropas de la Alianza en la crisis de Ucrania ha llegado ya a Rumanía, a donde se desplaza este viernes también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que visita una base aérea cerca del Mar Negro. Por Marcel Gascón (foto) (audio) (vídeo) RUSIA - Moscú - El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, aborda este viernes en Moscú con su homólogo británico, Ben Wallace, la escalada de la tensión en torno a Ucrania en un momento en el que aumentan los temores de Occidente a un ataque ruso. (foto) ------------------- CANADÁ PROTESTAS -------------------------------- DAÑOS - Ottawa - El movimiento antivacunas en Canadá está ya provocando importantes daños a la economía de América del Norte, con bloqueos en las cadenas de suministro y en industrias como la del automóvil, aunque las protestas no tienen de momento intención de terminar. (foto) (video) (audio) TENSIÓN - Ottawa - Tras casi dos semanas de protestas y bloqueos en Ottawa por parte del movimiento antivacunas e individuos opuestos a las medidas de contención de la pandemia, la tensión es cada vez más palpable entre los manifestantes, los vecinos de la capital canadiense y las autoridades (Crónica). Por Julio César Rivas (foto) (vídeo) (enviada) ------------------------ MÉXICO ESPAÑA - Ciudad de México - Las empresas de España, el segundo país inversor extranjero en México, viven con incertidumbre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la "pausa" en las relaciones bilaterales, en medio de una polémica reforma energética que puede afectar a importantes multinacionales. Por Martí Quintana (foto) (audio) IGLESIA ABUSOS LATINOAMÉRICA - Santiago de Chile - Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que sigue conservando la Iglesia ha logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión social y ralentizar la vía judicial. (Panorámica) (foto) (video) OCÉANOS CUMBRE - Brest (Francia) - Una quincena de jefes de Estado y de Gobierno busca impulsar en la One Ocean Summit, que se celebra en la ciudad francesa de Brest, una nueva reglamentación internacional que proteja los océanos, uno de los principales pilares del medio ambiente. (vídeo) (audio) PANAMÁ SEGURIDAD - Ciudad de Panamá - Las autoridades de Panamá lanzan una campaña para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en la espesa selva del Darién, el límite natural con Colombia. (foto)(video) LATINOAMÉRICA DOLARIZACIÓN - Redacción América - El reemplazo de la moneda local por el dólar como método de pago o instrumento de fijación de precios ha sido una práctica a la que han recurrido varios países de América Latina, con resultados dispares, según experiencias recabadas por Efe en una panorámica con motivo del vigésimo aniversario del fin de la paridad cambiaria en Argentina. (foto) (video) (infografía) IRÁN ANIVERSARIO - Teherán - Irán celebra el 43 aniversario de la Revolución Islámica, afectada por el incremento de contagios por la sexta ola del coronavirus, provocada por la variante ómicron, lo que obliga a reducir los actos, y en medio de una difícil negociación nuclear con Occidente. (foto) (vídeo) (audio) EEUU MODA - Nueva York- La Semana de la Moda de Nueva York arranca su primera jornada con las propuestas destacadas de la marca estadounidense Bronx + Banco y el diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que coinciden en los vestidos elegantes y femeninos para brillar por la noche. Por Nora Quintanilla. (foto) (video) CINE BERLINALE - Berlín - El cine hispanoamericano entra en competición en la Berlinale con "Robe of Gems", de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardón, quien compartirá jornada con "La ligne", interpretada por Valeria Bruni Tedeschi. (foto) (vídeo) Entrevistas -------------- MALUMA - Los Ángeles (EE.UU.) - Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood. Su primera película, "Marry Me", llega de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro en una entrevista con Efe que "eso es solo el principio" de una nueva etapa en su carrera. Por Javier Romualdo. (foto) (video) STING - Miami (EE.UU) - El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica este viernes "Por su amor", adaptación de la canción "For Her Love" que está incluida en su más reciente álbum, "The Bridge", y con la que busca honrar la "influencia" y el protagonismo actual de la música latina, como dijo en una entrevista con Efe. Por Lorenzo Castro E. (foto) (video) PASOLINI CENTENARIO - Roma - El odio siempre mordió los talones de Pier Paolo Pasolini, hasta su asesinato en una playa romana. A lo largo de su vida, padeció 33 juicios y el rechazo de una sociedad aún inmadura para sus obras, polémicas y proféticas: "Tuvo que morir para ser apreciado", recuerda su amiga, la escritora Dacia Maraini, en el centenario de su nacimiento. Por Gonzalo Sánchez. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com: código 5497031 y más) Crónicas ------------- VENEZUELA HOSPITALES - Caracas - Apenas asoman sus narices rojas, las caras largas se convierten en sonrisas. Cuando los médicos, enfermeras, pacientes y familiares ven entrar a los payasos de hospital que forman parte de la asociación venezolana Doctor Yaso, cambian sus expresiones de cansancio y preocupación por la alegría que pintan los miembros de esta ONG frente a la crisis sanitaria del país. Por Génesis Carrero Soto. PERÚ CINE - Lima - El culto que rinde un grupo de mujeres a la cacique peruana Tomasa Tito Condemayta da vida a "Heroínas", la ópera prima de la cineasta Marina Herrera que representará al Perú en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Por Carla Samon Ros (foto) (video) PANAMÁ CINE - Ciudad de Panamá - La gesta del general Omar Torrijos de hacerse cargo de la misión para recuperar el Canal de Panamá será llevada por primera vez al celuloide, en una cinta de ficción que narrará hechos no conocidos del más importante logro del siglo XX para el país centroamericano, dijo a Efe el cineasta panameño Luis Pacheco. Por Fabio Agrana (foto)(video)