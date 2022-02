Viernes, 11 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============= UCRANIA CRISIS ============= MANIOBRAS Rusia hace demostración de fuerza con maniobras junto a frontera con Ucrania Moscú (EFE).- Rusia hizo hoy una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania con el inicio de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia, paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre rusos y ucranianos demandada por Occidente. En la primera jornada de los ejercicios "Determinación aliada-2022" los aviones de asalto rusos Su-25SM participaron en la "eliminación de objetivos del enemigo" en un polígono militar de la región bielorrusa de Brest, limítrofe con Ucrania y Polonia. LAVROV Lavrov asegura que tropas volverán a sus bases tras maniobras en Bielorrusia Moscú (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que las tropas rusas volverán a sus bases tras las maniobras militares conjuntas en Bielorrusia, algo que, dijo, no ocurre con el despliegue de soldados y armamento aliado en Europa Oriental. "El que después de maniobras militares las tropas vuelvan a sus cuarteles es lo habitual. En lo que se refiere a la duración, es un derecho soberano de cada Gobierno", dijo en rueda de prensa Lavrov tras reunirse con su homóloga británica, Liz Truss. OTAN La OTAN alerta del “momento peligroso” para Europa por la crisis ucraniana Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves del actual “momento peligroso” para Europa, dada la concentración militar de Rusia en torno a Ucrania, y alertó de que el tiempo de aviso de un posible ataque de Moscú contra Kiev “se está reduciendo”.“Este es un momento peligroso para la seguridad europea. El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de aviso de un posible ataque se está reduciendo”, declaró el político durante una rueda de prensa junto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, con quien se reunió hoy en la sede de la Alianza, en Bruselas. R.UNIDO Las conversaciones ruso-británicas en Moscú acaban en "diálogo de sordos" Moscú (EFE).- Las conversaciones entre el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homóloga británica, Liz Truss, en Moscú acabaron convirtiéndose ese jueves en un "diálogo de sordos", sin que las partes lograran acercar posturas con respecto a la escalada de la tensión en torno a Ucrania. "Parece que nos oímos, pero no nos escuchamos", dijo el jefe de la diplomacia rusa tras reunirse con Truss en alusión a las diferencias entre las partes, que quedaron patentes también en el curso de la conferencia de prensa conjunta. --------------- ESPAÑA MÉXICO España “rechaza tajantemente injustificadas” declaraciones de López Obrador Bruselas (EFE).- El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este jueves que España “rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los abusos que el mandatario asegura haber percibido por parte de algunas empresas españolas. TWITTER RESULTADOS Twitter perdió 221 millones en 2021, un 80 % menos que un año antes Washington (EFE).- Twitter anunció este jueves unas pérdidas netas para el conjunto de su ejercicio fiscal 2021 de 221 millones de dólares, lo que supone una mejora significativa para las cuentas de la empresa, que el año anterior había perdido cinco veces más dinero. Entre enero y diciembre del año pasado, la firma de San Francisco (California, EE.UU.) ingresó 5.077 millones de dólares, un 37 % más que los 3.716 millones de 2020, provenientes fundamentalmente de su negocio publicitario online. LIBIA CRISIS Nombramiento del primer ministro libio abre las puertas a un poder paralelo Trípoli (EFE).- La designación de Fathi Bashaga como primer ministro interino por parte de uno de los dos Parlamentos de Libia ahonda la incertidumbre política por sus dos poderes paralelos (el este y el oeste), toda vez que el actual jefe del gobierno transitorio, Abdulhamid Dbeibah, no ha reconocido al mencionado interino. El Consejo de Diputados, situado en Tobruk (este), aprobó por unanimidad (147 votos de un total de 200) la candidatura de Bashagha después de que su único rival, el empresario Khaled Bibas, optara por retirarse para, de inmediato, denunciar un trato a favor al elegido. UE COYUNTURA EUROZONA Inflación, problemas de suministro y ómicron frenan la economía europea Bruselas (EFE).- La inflación, los problemas globales de suministro y la propagación de la variante ómicron del coronavirus están ralentizando la economía de la UE, pero la Comisión Europea no teme que tengan un impacto importante sobre la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB en 2022 del 4 %. La rebaja en el crecimiento económico del bloque y de la eurozona recogida en las Previsiones de Invierno de Bruselas se explican por estos tres factores, que además se han “intensificado” en los últimos meses y han derivado en una ralentización más fuerte de lo esperado. CANADÁ PROTESTAS Las protestas de camioneros empiezan a dañar las economías de Canadá y EEUU Ottawa (EFE).- Los grandes fabricantes de automóviles en EE.UU. y Canadá se han visto obligados a reducir su producción debido a las protestas de camioneros canadienses contra la vacunación frente a la covid-19, que están afectando a varios pasos fronterizos entre los dos países, en medio de la crisis en la cadena de suministros. El bloqueo del cruce terrestre más importante entre ambos países, el puente Ambassador, que conecta las ciudades de Windsor (Canadá) y Detroit (Estados Unidos), cumple este jueves su cuarto día y está ahogando el suministro de piezas a las plantas que General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota tienen en los dos lados de la frontera. PERÚ DERRAME Repsol asegura que el avance de la limpieza de la costa peruana es del 56 % Lima (EFE).- La petrolera española Repsol aseguró este jueves, en un comunicado, que el avance de las labores de limpieza del mar y las costas peruanas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero desde la refinería La Pampilla es "muy significativo" y ya alcanza el 56 % de la zona impactada. Tal como ha proyectado en ocasiones anteriores, la empresa estimó que acabará durante este mes de febrero la primera etapa de limpieza del mar y playas, y finalizará el total de su operación en marzo, ya que la segunda parte del proyecto comprende la descontaminación de las zonas de acantilados y de difícil acceso. ESPAÑA BANDAS LATINAS Cientos de policías para frenar a bandas latinas tras dos muertos en Madrid Madrid (EFE).- Más de medio millar de policías refuerzan desde este jueves en Madrid el control sobre las bandas juveniles latinas, que además han recibido un buen golpe con la detención de once supuestos miembros de uno de estos grupos, tras las últimas reyertas entre ellos que dejan dos jóvenes fallecidos. El despliegue policial para frenar un repunte de la violencia entre estas bandas va acompañado del anuncio de otras medidas como una revisión de la regulación para la venta de armas blancas, pues estos jóvenes de 15 y 25 años, este último de origen colombiano, murieron apuñalados con machetes el pasado fin de semana. OCDE COLOMBIA La OCDE constata una buena recuperación económica de Colombia tras la covid París (EFE).- La OCDE constató este jueves que la economía de Colombia se ha recuperado de manera notable de la crisis provocada por la covid-19, pero pidió no bajar la guardia porque la pandemia ha agravado problemas sociales persistentes y el país anota uno de los niveles de pobreza más altos de Latinoamérica. En un informe específico sobre la situación colombiana, que sucede al publicado en octubre de 2019, la organización recalca que tras una contracción del 6,8 % del PIB en 2020, un dato "nunca visto" en la historia del país, de 2021 a 2023 se esperan crecimientos respectivos del 9,5 %, 5,5 % y 3,1 %. PERÚ CRISIS Incertidumbre política sigue en Perú en medio de críticas a nuevos ministros Lima (EFE).- La tensión e incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, sumido en una grave crisis que ahora tiene en el punto de mira al flamante titular de Salud. Con la designación del nuevo equipo ministerial liderado por el abogado Aníbal Torres, Castillo intentó el martes apagar el incendio que había prendido el nombramiento del exprimer ministro Héctor Valer, quien renunció el último viernes, apenas cuatro días después de asumir el cargo. INDIA ELECCIONES India inicia unos comicios clave en una región de 200 millones de habitantes Nueva Delhi (EFE).- El estado norteño indio de Uttar Pradesh, con 200 millones de habitantes, arrancó este jueves la primera de las siete fases de unas elecciones regionales en las que el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) espera repetir un nuevo mandato con la vista puesta en los comicios generales de 2024. Las elecciones, con 150 millones de ciudadanos llamados a las urnas, finalizarán el próximo 7 de marzo, y los resultados se darán a conocer el 10 de ese mismo mes, y han sido presentados tanto por el primer ministro, Narendra Modi, como por el ministro del Interior, Amit Shah, en clave nacional como fundamentales para el futuro del país y del Gobierno del BJP. MÉXICO PRENSA Asesinan a balazos a periodista en sur de México, el quinto en el año Ciudad de México (EFE).- El periodista Heber López Vásquez, de 39 años, fue asesinado a balazos este jueves en el puerto de Salina Cruz, estado de Oaxaca, sur de México, informaron familiares a Efe. El crimen es el quinto asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va del 2022. López Vásquez era director del portal Noticias Web y su muerte fue confirmada por su hermano Irving López Vásquez, quien también se desempeña como comunicador. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y de acuerdo con informes de la policía municipal de Salina Cruz ya hay dos personas detenidas. ELENA PONIATOWSKA Elena Poniatowska: "Escribir es alejar la muerte" Ciudad de México (EFE).- La escritora mexicana ganadora del Premio Cervantes Elena Poniatowska considera que escribir es "alejar la muerte" y un oficio que ofrece dignidad a quien lo ejerce. "Tengo 90 años, que ya son muchos, y escribir, en cierta manera, es alejar la muerte, es un oficio que te da una dignidad a lo largo de los años. Es una razón de vida", manifestó este jueves en un simposio virtual la también periodista y activista, quien cumplirá 90 años el próximo 19 de mayo. ============ CORONAVIRUS ============ JAPÓN Japón extiende las medidas anticontagios en Tokio y 12 regionas más Tokio (EFE).- El Gobierno de Japón decidió hoy extender hasta el próximo 6 de marzo las medidas anticontagios que están vigentes en Tokio y otras doce prefecturas ante los altos niveles de infecciones que se siguen registrando. El Ejecutivo que lidera Fumio Kishida aprobó este jueves alargar el "cuasi-estado de emergencia sanitaria" en las 13 regiones donde se había aplicado esta medida en un principio hasta el domingo. RUSIA Rusia notifica más de 197.000 nuevos casos de covid-19 Moscú (EFE).- Rusia registró hoy más de 197.000 nuevos casos de covid-19, casi 14.000 infecciones más que en la jornada anterior, según el centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus, que indica que la variante ómicron está ya presente en prácticamente todo el país. En total entre ayer y hoy se notificaron 197.076 nuevos contagios en Rusia, donde hubo 19.446 hospitalizaciones en la última jornada por la enfermedad contagiosa, un 3,6 % menos que el día anterior. CHINA China detecta 29 nuevos casos de covid, siete de ellos por contagio local Pekín (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 29 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, siete de ellos por contagio local en Guangxi (sur). Los 22 casos restantes se hallaron entre viajeros procedentes del extranjero en Cantón (sureste, 9), Shanghái (este, 8), Jilin (noreste, 2), Zhejiang (este, 1), Fujian (sureste, 1) y Guangxi (sur, 1). MÉXICO México reporta 927 muertes por covid-19, la cifra más alta en la cuarta ola Ciudad de México (EFE).- México registró este jueves 34.261 nuevos contagios de la covid-19 para llegar a un total de 5.226.269 casos, además de que acumula 311.554 decesos al sumar este día 927 muertes, la cifra más alta de la cuarta ola, informó la Secretaría de Salud. Los 927 decesos implican la cifra más alta durante la cuarta ola tras las 829 reportadas el 1 de febrero, y apenas el miércoles el país había registrado 743 decesos. VACUNAS Millones de enfermeras sin vacunar piden prioridad en el reparto de dosis Ginebra (EFE).- Millones de enfermeras y enfermeros en el mundo continúan sin acceso a las vacunas frente a la covid-19, recordó hoy el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN por sus siglas en inglés), que pidió priorizar a este gremio en la distribución de dosis anticovid. En un comunicado, el organismo que representa a los 27 millones de profesionales de la enfermería en todo el mundo instó a los gobiernos a tomar medidas para priorizar el acceso de las vacunas al personal sanitario, ya que “se juegan la vida a diario” y sigue aumentando el número de fallecidos por covid entre estos trabajadores. FILIPINAS Filipinas abre sus fronteras a los turistas extranjeros vacunados Singapur (EFE).- Filipinas abrió este jueves sus fronteras a turistas vacunados de 157 países, que podrán entrar en el país sin necesidad de hacer cuarentena, tras casi dos años de cierre por la pandemia de covid-19.El país del sudeste asiático comienza desde hoy a recibir a turistas extranjeros sin necesidad de visado, siempre que estén vacunados contra la covid-19 y presenten un test negativo del virus realizado como mucho 48 horas antes del viaje.