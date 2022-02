Vicepresidente de Brasil dice que aspirará al Senado en comicios de octubre

Brasilia, 11 feb (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, señaló este viernes que buscará un escaño en el Senado en los comicios de octubre, confirmando que no volverá a ser compañero de fórmula del gobernante Jair Bolsonaro, quien aspirará a la reelección. Mourao insinuó en declaraciones a periodistas, en Brasilia, que será candidato a la Cámara Alta por el sureño estado de Rio Grande do Sul, pero que todavía le falta definir con qué partido político se presentará para anunciarlo oficialmente. "Es eso mismo, ahora es solo una cuestión de partido", expresó el general retirado del Ejército al ser preguntado por unas declaraciones previas del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, en las que anunció el destino de Mourao. Mourao se pronunció sobre el asunto mientras protegía su rostro con una mascarilla anticovid que lucía la bandera del estado de Rio Grande do Sul, un guiño "lógico" con vistas a su inmediato futuro político, según comentó. En las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, optó por la figura de Mourao como compañero de fórmula para reforzar el carácter militar de su candidatura, que triunfó en los comicios de ese año. Sin embargo, ambos se distanciaron desde mediados de 2020, cuando el vicepresidente criticó, de forma velada, algunas políticas de Bolsonaro con relación a la Amazonía y la pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más de 635.000 brasileños. El jefe de Estado, por su parte, ya había dado meses atrás señales de que, en una eventual candidatura para las elecciones de este año, buscaría un nuevo candidato a vicepresidente para intentar un segundo mandato de cuatro años. Sin embargo, todas las encuestas sitúan a Bolsonaro lejos de esa posibilidad y dan como claro favorito al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien obtendría en torno a un 45 % de los apoyos, frente al 25-30 % que lograría el líder ultraderechista. EFE cms

