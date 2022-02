Sting cae seducido por la "musicalidad" del español y publica "Por su amor"

Lorenzo Castro E Miami (EE.UU), 11 feb (EFE).- El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica este viernes "Por su amor", adaptación de la canción "For Her Love" que está incluida en su más reciente álbum, "The Bridge", y con la que busca honrar la "influencia" y el protagonismo actual de la música latina, afirma en una entrevista con Efe. "Es maravilloso que ahora la música latina tenga una audiencia mundial, una audiencia muy grande", señala el intérprete, que ha ganado a lo largo de su dilatada carrera 17 premios Grammy y confiesa que su nuevo sencillo "ha sido inspirado en el sonido y ritmo del reguetón". Las vistas al extenso Golfo de California fueron la semilla para abordar la adaptación de "For Her Love", una canción que, dice, "fácilmente" se presta al español y cuya nueva versión es una muestra del "cariño y respeto" que tiene por la música en este idioma, con la que ya ha tenido algunos acercamientos en el pasado. "Estoy interesado en la musicalidad de la lengua española, tiene sus propias cualidades, diferente del inglés, del francés, del alemán. Tiene algo que para mí es muy musical. Estoy intrigado por cómo lo aceptarán los oídos españoles", confiesa el compositor. "No tiene nada que ver con las palabras, tiene que ver con cómo es hablado y cómo fluye", ahonda el músico, quien en 2020 cantó a dúo con el puertorriqueño Ricky Martin el tema en español "Simple". Mucho antes, en 1988, quien fue vocalista del grupo de rock The Police inició su idilio con la lengua de Cervantes a través de "Nada como el sol", un EP de cinco temas en español y portugués que, reconoce, "funcionó muy bien en Latinoamérica y España". "Lo hemos intentado otra vez en esta ocasión, así que espero funcione, porque estoy muy honrado de cantar en tu idioma", revela al periodista. PREMIO LO NUESTRO Sting se abocó a la grabación del sencillo durante una estancia en Cabo San Lucas, en Baja California (México), y de la traducción y de enseñarle cómo interpretarla en una lengua que no es la suya se encargó el conocido productor Martín Kierszenbaum, coproductor de "The Bridge" (2021), su decimoquinto álbum de estudio. Con motivo de la gala de los Premios Lo Nuestro, organizada por la cadena hispana Univisión y que se celebrará en Miami el próximo 24 de febrero, por primera vez interpretará en vivo "Por tu amor", reto que le supone "un gran honor, pero también una gran responsabilidad" y para el que viene ensayando a diario. "Tengo que cantar en vivo en tu lengua, así que tengo que ser cuidadoso", explica. Los colombianos Camilo y J Balvin, y el mexicano Christian Nodal, con 10 nominaciones cada uno, son los máximos favoritos de la trigésimo cuarta edición de la gala, seguidos de Bad Bunny y Karol G, con 9 nominaciones cada uno, todos los cuales al mismo tiempo son figuras globales al amparo de la popularidad de la música latina. "Es el turno del reguetón, el mundo se mueve en ciclos, es hermoso", asevera el británico, quien en el pasado ha hecho colaboraciones con músicos caribeños como el jamaiquino Shaggy, con quien en 2018 editó el álbum "44/876", el cual al año siguiente se alzó con el premio Grammy a mejor álbum de reggae. "Me encanta el reggae y me encanta la música latina, así que esto es una combinación", señala el músico, cuyo amor por el reggae se percibe desde sus años seminales con The Police. DESCARTADA OTRA REUNIÓN DE THE POLICE El jueves, la compañía Universal Music Publishing Group (UMPG) anunció que compró en una operación valorada en más de 250 millones de dólares el catálogo completo de canciones de Sting tanto en solitario como las que compuso con The Police. La banda, formada también por el guitarrista inglés Andy Summers y al batería estadounidense Stewart Copeland, se formó en Londres en 1977 y tuvo un éxito casi inmediato desde su álbum debut, "Outlandos d'Amour" (1978), que contiene los hits "Roxane" y "So Lonely" y fue el primero de los cinco discos de estudio que publicó a lo largo de su carrera y de los que en total se han vendido 75 millones de copias. El grupo se disolvió en 1986, tres años después de que saliera al mercado su última producción discográfica, "Synchronicity", pero en 2007 el trío se volvió a juntar para una gira mundial con la que recaudaron 358 millones de dólares, suma que los convirtió en los músicos con más ingresos de 2008. "Es suficiente, tuvimos una gira en la que volvimos a estar juntos, fue muy exitosa, no necesitamos hacer eso de nuevo", responde tajante Sting cuando se le pregunta sobre otra posible reunión. Y solo "cuando esté muerto", confiesa, participaría en un documental biográfico sobre su figura y trayectoria. "No soy una persona nostálgica, estoy viviendo este momento ahora, y además soy mayormente un individuo muy privado", añade. Un momento actual en el que pone la mirada hacia la globalización de la música latina. "Quiero ser parte de eso, es muy poderoso e influyente", opina. EFE lce/ar/rrt (foto) (video)