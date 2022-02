Se buscan médicos, se necesitan homologaciones

Maribel Arenas Madrid, 11 feb (EFE).- "Yo hice ocho años de estudios de medicina y ahora resulta que en España no soy nada”, lamenta el salvadoreño Carlos H. Ramos al cumplirse veinte meses desde que solicitó la homologación de su título en el país en el que ahora reside. Esa sensación de "frustración" a la que el doctor Ramos hace referencia la comparten buena parte de los sanitarios extracomunitarios que esperan la homologación de su título para poder ejercer en España, después de que el pasado diciembre volviera a abrir sus puertas a los especialistas no europeos. El 23 de ese mes, el Gobierno español aprobó un Real Decreto por el que los gobiernos regionales, las autoridades sanitarias y el Ministerio de Defensa podrán "contratar a especialistas extracomunitarios sin título reconocido, siempre que tengan un informe condicionado del Comité de Evaluación”. El texto precisa que las contrataciones se realizarán como personal eventual, por un periodo de tres meses, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de un año. TRABAJAR EN NEGRO, POR HORAS, Y SER VOLUNTARIO "De mi país yo vine con un préstamo de estudios. Presupuesté dos años, pero no tuve en cuenta la volatilidad entre el dólar y el euro y eso redujo la cantidad de dinero de la que dispongo. No me alcanzó”, explica a EFE el doctor Ramos, quien reconoce haber trabajado "en negro" como cuidador de un anciano. Actualmente, el médico salvadoreño realiza como "trabajo por horas" reconocimientos médicos sin prescripción y pruebas covid a domicilio para un laboratorio. En el caso de la especialista argentina en medicina intensiva Marisa Haron, ahora se cumplen dos años desde el inicio de su solicitud. "España está necesitando médicos. Si no fuera así (el presidente del Gobierno español) Pedro Sánchez no habría publicado ese decreto", afirma a EFE Haron. La doctora argentina reconoce que hay alguna propuesta laboral para trabajar como médico general en los servicios de urgencias, pero al no tener la homologación del título no se puede acceder al puesto. "Nosotros no le venimos a sacar el trabajo al sanitario de España porque hay una necesidad real de médicos”, insiste. El presidente de la Asociación de Médicos Colombianos en España, José Jhazing explica que, durante el pico de la pandemia en abril de 2020 algunos sanitarios no homologados trabajaron como voluntarios en hospitales, como el de La Paz de Madrid. Jhazing asegura que cuando empezó a bajar el número de afectados por la covid, "a muchos voluntarios los desecharon” diciéndoles que los contratarían. Sin embargo, “muchos de ellos siguen desempleados”. “Ayudamos en procedimientos pequeños, triaje (clasificación de enfermos), traslado de pacientes y la revisión de los signos vitales iniciales”, detalla el colombiano, que recuerda jornadas laborales de hasta 16 horas. De aquellos días destaca "el grado de zozobra, angustia y, en muchos casos, el temor que sentíamos por el volumen de personas que consultaban por pacientes en estado crítico y por el colapso". 5.055 EXPEDIENTES MÉDICOS POR RESOLVER Según los últimos datos del Ministerio español de Universidades a los que tuvo acceso EFE, de los 30.227 expedientes médicos recibidos desde enero de 2005, restan por homologar 5.055. Sobre los tiempos de tramitación, la institución alega que “la duración media estimada es de aproximadamente 500 días” por expediente, aunque las homologaciones condicionadas a la superación de requisitos formativos complementarios tienen hasta un plazo de seis años. La presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España (APSAE), Nora Ruggieri, apunta la necesidad de establecer de forma clara los “criterios de competencias y capacidades” que el profesional debe reunir. El Ministerio de Universidades reitera que con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de homologaciones y equivalencias, el periodo máximo de resolución será de seis meses y los solicitantes “podrán conocer en todo momento, accediendo a una aplicación informática” la situación de su expediente y el tiempo que se demorará su trámite. EFE mav/ajs/pi (Recursos de archivo www.lafototeca.com Cód: 12359707, 12877064 y otros)