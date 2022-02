Sábado 12 y domingo 13 de febrero de 2022

Madrid, 11 feb SÁBADO 12 .- París (Francia).- Los "convoyes de la libertad" mantienen su protesta en París contra las medidas sanitarias mientras las autoridades advierten de que reprimirán manifestaciones no autorizadas o cortes de tráfico. (vídeo) .- Berlín (Alemania).- La Berlinale espera la presencia del equipo de "Avec amour et acharnement", de Claire Denis e interpretada por Juliette Binoche y Vincent Lindon, mientras que el cine alemán compite con "Kurnaz versus George W. Bush", de Andreas Dresen. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- Tras casi dos años sin convocatorias opositoras, congeladas por la pandemia y el desánimo, el líder antichavista Juan Guaidó convoca a sus seguidores este sábado, mientras el oficialismo ha llamado a los suyos para otra marcha que, presumiblemente, atravesará sectores de Caracas afines a sus rivales políticos. (vídeo) .- Nueva York (EE.UU.).- El cantante Marc Anthony comienza en el mítico Madison Square Garden de Nueva York su gira "P´allá voy" que lo llevará durante los próximos meses por Estados Unidos y México. (vídeo) .- Beit Sahur (Cisjordania).- Entrevista con la trabajadora humanitaria española, Juana Ruiz, que salió esta semana en libertad provisional tras pasar diez meses en una prisión israelí condenada por su trabajo en una ONG palestina que Israel considera ilegal. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La Unión Europea debe hacer valer su larga relación de cooperación con África frente a la cada vez mayor pujanza en el continente de Rusia o China, que no tienen el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en su agenda, explica en una entrevista con Efe la eurodiputada Soraya Rodríguez ante la cumbre UE-África de la próxima semana. (vídeo) .- Bolonia (Italia).- La ucraniana Oksana Lyniv ya ha roto, a sus 44 años, numerosos techos de cristal y ahora acaba de convertirse en la primera mujer en dirigir un teatro lírico en Italia, el Comunale de Bolonia (centro), donde, asegura a Efe, continuará trabajando para romper los estereotipos y cambiar la mentalidad en el mundo de la música clásica. (vídeo) .- Nueva Delhi (India).- ¿Por qué los ingenieros de origen indio parecen dominar Silicon Valley? Al frente de algunas de las mayores empresas tecnológicas como Microsoft, Google o más recientemente Twitter, su éxito inspira a los estudiantes más cualificados que sueñan con hacer carrera en el extranjero. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- El número de personas sin hogar y el de homicidios se ha disparado en Los Ángeles tras la pandemia. En vísperas del Super Bowl, las autoridades se afanan para que la imagen internacional de la ciudad no se vea perjudicada. (vídeo) .- Ciudad Juárez (México).- Un albergue en la fronteriza Ciudad Juárez que acoge estos días a decenas de migrantes se ha convertido a su vez en un centro de terapia ocupacional y autosustentable en el que los extranjeros cultivan sus propias hortalizas y crían animales de granja.(vídeo) DOMINGO 13 .- Helsinki (Finlandia).- El término "finlandización" cobra actualidad como posible solución a la crisis en Ucrania, pero en Finlandia, que sufrió las consecuencias de una neutralidad impuesta por Rusia, rechazan que sea un modelo para la actual situación.(vídeo) .- Berlín (Alemania).- El cine francés protagoniza la jornada de la Berlinale con "Les passagers de la nuit", protagonizada por Charlotte Gainsbourg, mientras que el canadiense Denis Côté compite con "Un été comme ça". (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La nueva directora artística del centro Kanal Pompidou, Kasia Redzisz, explica a Efe los preparativos del que será uno de los museos más grandes de Europa y un vector de transformación urbanística en el corazón de Bruselas. (vídeo) .- São Paulo (Brasil).- Hace exactos 100 años un grupo de artistas desconcertó a Brasil con sus inusitadas obras que pretendían romper con el arte tradicional. Era el 13 de febrero de 1922 y apenas arrancaba la Semana de Arte Moderno, hoy considerada un marco de la cultura brasileña y que inauguraría una nueva era en el país. (vídeo) .- Ciudad de México.- El popular dueto mexicano Jesse & Joy asegura que se enorgullece de sus propios clichés, pero que también busca romper con algunos otros y prueba de esta dualidad la viven en su nueva música, pensada para regresar a sus orígenes. (vídeo) .- Santiago de Chile (Chile).- Un grupo de costureras, que se constituyeron en sindicato revolucionario para denunciar la precariedad durante el estallido social de 2019, han sido elegidas por el presidente electo Gabriel Boric para coser la banda presidencial que recibirá el próximo 11 de enero durante su investidura. (vídeo) ftv/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. 