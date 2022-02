Rusia se niega a aceptar "respuesta colectiva" de Occidente sobre seguridad

Moscú, 11 feb (EFE).- Rusia no puede aceptar la "respuesta colectiva" de Occidente a sus planteamientos sobre la seguridad indivisible en Europa y espera una contestación de cada destinatario de las preguntas, insistió este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. "No podemos aceptar una respuesta colectiva. Estamos esperando una respuesta detallada a la pregunta que planteamos de cada uno de los destinatarios", dijo Zajárova en un comunicado publicado en el canal de Telegram de la diplomacia rusa. Según la portavoz, los documentos recibidos por Rusia carecen de una reacción "concreta" de Occidente a unas preguntas "directas" que fueron formuladas por Rusia. "En cambio, se nos invita a entablar un diálogo para fortalecer la seguridad", dijo la diplomática. Zajárova enfatizó que las preguntas fueron remitidas por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a 37 países de Europa y Norteamérica. En ellas, agregó, Rusia había indicado que confía en una respuesta detallada de cada uno de los destinatarios. "En cambio, nos escriben (el secretario general de la OTAN) Jens Stoltenberg y (el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores) Josep Borrell, a quienes no nos hemos dirigido", indicó. Para Zajárova, esta reacción de Occidente se puede interpretar como una "falta de respeto" a la solicitud rusa. "Esquivar la respuesta significa que Occidente no quiere reconocer los compromisos asumidos en el marco de la OSCE y (el acta) Rusia-OTAN y está tratando de garantizar su seguridad a costa de la nuestra", concluyó. Borrell dijo este jueves que solo quien trata de "dividir" a la UE cuestiona su decisión de mantener una postura común, después de que Lavrov contactara por separado a los Estados miembros para conocer su posición sobre la crisis en Ucrania. El alto representante agregó que, de acuerdo a una "decisión unánime" de los Veintisiete, envió ayer una carta a Lavrov en respuesta a "su mensaje escrito a cada uno de ellos" el pasado 28 de enero. "Aborda las cuestiones planteadas por el ministro Lavrov y reitera la oferta de la UE y sus Estados miembros de continuar el diálogo con Rusia sobre maneras de fortalecer la seguridad de todos", dijo sobre el contenido de la misiva. EFE aj/cae/ah