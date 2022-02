Rusia no aceptaría respuesta colectiva sobre seguridad en Europa

(Bloomberg) -- Rusia dijo que no aceptará una respuesta colectiva de la OTAN y la Unión Europea a sus propuestas sobre un marco de seguridad regional, dado que Moscú había estado buscando respuestas individuales de cada nación miembro de la UE.

Los aliados occidentales están tratando de mostrar unidad ante el aumento de las tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, reforzando el flanco oriental de la OTAN con tropas adicionales y amenazando con sanciones conjuntas contra Moscú si invadiera Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las condiciones en la región podrían “volverse locas rápidamente” e instó a los estadounidenses a abandonar Ucrania, y el viernes realizó una llamada con otros líderes para conversar sobre las tensiones.

Rusia y Bielorrusia realizarán sus mayores ejercicios militares conjuntos en años hasta el 20 de febrero cerca de la frontera con Ucrania, así como también con Polonia y Lituania, miembros de la OTAN. El máximo oficial militar estadounidense habló con su homólogo bielorruso para evitar un “error de cálculo” en torno a los ejercicios.

