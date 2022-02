Rusia asegura al Reino Unido que no invadirá Ucrania y Londres pide hechos

Moscú, 11 feb (EFE).- La cúpula del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy al Reino Unido a través de su titular, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, que Moscú no invadirá Ucrania, una afirmación que Londres se toma en "serio", pero que quiere que se vea acompañada de hechos. "Hemos escuchado las aserciones por parte del señor Shoigú y el general Guerásimov de que no invadirían Ucrania", señaló en una rueda de prensa el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso. ACCIONES EN LUGAR DE PALABRAS "Cuando ellos me dicen que no van a invadir Ucrania lo tomamos en serio, pero también dije que estaremos atentos a las acciones que acompañan" esa declaración, recalcó. En lo que ha sido la primera reunión desde 2013 entre un ministro de Defensa del Reino Unido y Shoigú, Wallace escuchó de boca de su homólogo ruso que Rusia "no tiene la culpa" de la actual tensión en torno a Ucrania, en cuyas fronteras tiene desplegados más de 100.000 soldados. Occidente teme que ello, junto a las maniobras que Rusia lleva a cabo estos días junto a Bielorrusia a pocos kilómetros de Kiev, sea un plan ideado por Rusia para atacar a Ucrania en cualquier momento, algo que el Kremlin ha negado en repetidas ocasiones. "La situación militar y política en Europa es cada vez más tensa y no es nuestra culpa para nada", señaló Shoigú al inicio del encuentro, transmitido por la televisión pública rusa. Wallace le dejó claro a su colega en lo que describió como una conversación "constructiva y franca", las "trágicas consecuencias que cualquier invasión de Ucrania tendría para los ucranianos, los rusos y la seguridad de Europa". POSIBILIDAD DE ATAQUE INMINENTE El titular británico de Defensa señaló que el hecho de que Rusia haya desplegado tantos soldados en la frontera con Ucrania y esté llevando a cabo ejercicios militares en Bielorrusia permitiría lógicamente a Moscú atacar al país vecino. "Obviamente esta magnitud de fuerzas les ofrece un amplio rango de acciones, incluida una invasión de un país vecino en cualquier momento", recalcó Wallace. "Por el estado de preparación para el combate que tienen ahora mismo por los ejercicios activos en Bielorrusia, por supuesto es una opción que esas fuerzas tienen", la de invadir Ucrania desde la frontera sur bielorrusa, añadió. En este sentido, instó a Shoigú al "diálogo para resolver cualquier inquietud que el Gobierno ruso pudiera tener", que Moscú verbalizó en diciembre a través de unas exigencias de garantías de seguridad a Occidente para evitar que la OTAN no se expanda más hacia el este y emplace armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas. El ministro británico recalcó que ahora mismo, "con 100.000 soldados en estado de preparación de combate en la frontera de otro país, es extremadamente importante que no haya errores de cálculo o escaladas", sino un canal de diálogo abierto para lograr una desescalada. Wallace aseguró en este contexto que ambas partes coincidieron en que la implementación de los Acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania "son un claro camino hacia adelante". El ministro británico también transmitió a su colega ruso que la OTAN, a la que Rusia ha propuesto un tratado para remodelar la arquitectura de seguridad en Europa, es una organización defensiva y no tiene ningún interés en una confrontación. MEDIDAS DE CONFIANZA Además, le trasladó que la Alianza Atlántica, tal y como indicó en su respuesta en enero, cree que se pueden solucionar las inquietudes rusas a través de una serie de pasos, como "medidas de confianza, mayor transparencia, inspecciones y continuación de tratados ya existentes". Todo ello sin comprometer los principios del derecho inherente de todas las partes a la seguridad y a poder elegir libremente sus alianzas, en referencia al deseo de Ucrania -y también de Georgia- de ingresar en la OTAN. Shoigú por su parte propuso a Wallace que Occidente contribuya a reducir la tensión y que deje, sobre todo, de suministrar armas a Ucrania, como hace el Reino Unido entre otros países. "Por nuestra parte, también nos gustaría proponer que se contribuya a reducir esta tensión y dejar de atiborrar de armas a Ucrania. Vienen de todos lados, se está haciendo públicamente. Se está haciendo de manera demostrativa. No está del todo claro por qué", señaló el titular de Defensa ruso. Wallace recalcó que las armas que proporciona Londres a Ucrania son limitados en su número y solo de carácter defensivo y de "corto alcance". "De ninguna manera suponen una amenaza a otro Estado, mientras ese no invada a otro. Las personas tienen el derecho a defenderse", subrayó. Shoigú, asimismo, quiso saber de su homólogo británico "por qué el Reino Unido envió sus fuerzas especiales a Ucrania y cuánto tiempo estarán allí". El titular de Defensa del Reino Unido explicó que Londres no ha enviado fuerzas especiales a Ucrania, sino que en ese país se encuentra actualmente personal militar británico para formar a los colegas ucranianos y acondicionar el nuevo armamento. Aseguró que los soldados británicos "volverán a su país una vez terminada su misión y eso será bastante pronto".