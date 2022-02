Rublev y Auger Aliassime se citan en semifinales

Redacción deportes, 11 feb El vigente campeón, el ruso Andrey Rublev, segundo favorito, y el canadiense Felix Auger Aliassime, sexto, se citaron en las semifinales del torneo de Rotterdam tras superar, respectivamente, al húngaro Marton Fucsovics y al británico Cameron Norrie. El duelo entre el ruso y el canadiense completa el tramo final del evento. El otro puesto en la final se lo jugarán el griego Stefanos Tsitsipas y el checo Jiri Lehecka. Rublev ganó por 6-4 y 6-3 en una hora y cuarto a Fucsovics al que ya había vencido en cuatro de las cinco ocasiones anteriores. Solo en Wimbledon el pasado año triunfó el húngaro que no encontró la manera de hacer frente al séptimo jugador del mundo. El ruso, que solo había disputado el Abierto de Australia en lo que va de 2022 hasta llegar a Rotterdam, se enfrentará ahora al canadiense Auger Aliassime que busca el primer título de su carrera. El pupilo de Toni Nadal sacó adelante el cerrado choque con Norrie (7-5 y 7-6(4) después de dos horas y siete minutos. Cuartofinalista en el Abierto de Australia, el tenista de Montreal nunca ha ganado a Rublev con el que perdió en Adelaida en el 2020 y en Umag (Croacia), en el 2018. Previamente, Stefanos Tsitsipas aceleró hacia su primer título de la temporada tras situarse en las semifinales después de batir al australiano Alex de Miñaur por un doble 6-4 para citarse con el checo Jiri Lehecka que previamente superó al italiano Lorenzo Musetti. El griego, cuarto jugador del mundo, aspira a inaugurar su palmarés en el 2022 después de caer en las semifinales del Abierto de Australia. Es el único torneo del curso para el cuarto jugador del mundo que también participó con su país en la Copa ATP, aunque no sobrepasó la fase de grupos. Tsitsipas tardó hora y media en tumbar a De Miñaur, 34 del mundo, que el pasado año ganó dos títulos para elevar a cinco su cuenta de triunfos. El jugador de Sydney no puso en entredicho la victoria del heleno que buscará la final en el duelo del sábado frente a Lehecka. El checo, 137 del ránking, es la revelación del torneo. Procedente de la previa mantuvo el tipo ante Musetti, que está situado setenta puestos por delante en la clasificación mundial. Lehecka ganó en tres sets, 6-3, 1-6 y 7-5, después de dos horas y diez minutos. Las semifinales del torneo de Rotterdam se completarán con los vencedores de los otros dos enfrentamientos de cuartos: el del británico Cameron Norrie, sexto favorito, contra el canadiense Felix Auger Aliassime, tercero, y el del húngaro Marton Fucsovics con el ruso Andrey Rublev, segundo cabeza de serie y vigente campeón.