Reunión "formato Normandía" terminó sin resultados, según negociador ruso

Moscú, 11 feb (EFE).- La reunión de los asesores de los líderes del Formato Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) para el arreglo del conflicto en el este ucraniano que se celebró este jueves en Berlín concluyó "sin resultados palpables", afirmó el representante ruso en las negociaciones, Dmitri Kozak. "Lamentablemente, las negociaciones concluyeron sin resultados palpables", dijo Kozak a la prensa tras nueve horas de conversaciones. El representante ruso indicó que la parte ucraniana se negó "incluso a citar" los Acuerdos de Minsk para la paz en el Donbás en lo que se refiere al "futuro estatus" de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Kozak, vicejefe de la Administración de la Presidencia de Rusia, insistió en que este un asunto que debe resolverse tomando en cuenta la opinión de los representantes de esos territorios. "Esta es la discrepancia clave, que Ucrania se negó a consensuar", dijo, para añadir que por este motivo no se logró adoptar una declaración conjunta al término de la reunión a diferencia de la que se celebró el pasado 26 de enero en París. El representante ruso señaló que espera que las autoridades ucranianas no opten por una solución militar del conflicto. "Es complejo decir hasta qué punto Kiev está dispuesto a resolver el conflicto del Donbás por la vía militar. Confiemos en que Kiev tenga la suficiente sensatez para no comenzar acciones de combate contra sus propios ciudadanos que se encuentran del otro lado de la línea de contacto", dijo. Kozak indicó que Alemania y Francia comprenden la posición de Rusia en cuanto a la necesidad de diálogo, pero añadió que en la reunión no vio su disposición a "manifestar suficiente firmeza y presionar a Kiev en este asunto". "En la línea de contacto se ha concentrado un gran número de militares ucranianos. Nadie sabe qué va a hacer Kiev. Ellos se niegan a informar", añadió. EFE bsi/cae/alf