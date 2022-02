Presidente de Panamá hace cambios ministeriales y en intendencia antilavado

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, designó este jueves nuevas autoridades en los ministerios de Cultura, Exteriores y Ambiente, y en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Entidades no Financieras, un ente antiblanqueo. Como nueva ministra de Cultura fue designada Giselle González, hasta ahora directora de la televisión pública Sertv, cargo este que asume Eddie Alonso Araúz, quien se desempeñaba en la misma corporación como director de Proyectos Especiales desde 2019. Carlos Aguilar, quien hasta la fecha ocupó el cargo de ministro de Cultura, será designado en el servicio exterior, indicó un comunicado del Ejecutivo. El presidente Cortizo designó a Dayra Carrizo, hasta ahora viceministra de Exteriores, como nueva Intendente de Supervisión y Regulación de Entidades no Financieras. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Entidades no Financieras controla las actividades económicas susceptibles de blanqueo como los casinos, casas de empeño, joyerías, zonas francas, inmobiliarias y tiendas de coches, así como notarios, abogados y auditores, de acuerdo a la información oficial. Fue creada en el marco del plan de acción desarrollado por Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que fue incluida en junio 2014 y sacada en febrero de 2016 y vuelta a incluir en junio de 2019. Como nueva viceministra de Relaciones Exteriores fue designada Marta Elida Gordón, que hasta ahora se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Cancillería. La nueva viceministra de Ambiente es Diana Laguna Caicedo, quien desde 2019 ocupaba el cargo de directora de Información Ambiental de ese despacho. Cindy Vanessa Monge Guerra, hasta ahora viceministra de Ambiente, fue designada nueva subdirectora del Registro Público, un cargo que quedó vacante en noviembre pasado cuando su entonces titular Agustín Lara Díaz fue asesinado a tiros por un sicario en el marco de un evento del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). El presidente Cortizo designó además a Carlos Boris Ordoñez como nuevo director de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT); y a Katherine Luck Mateu y Jonathan Zelcer Eisenman como miembros de la Junta Directiva de Promtur Panamá. EFE gf/fa/laa