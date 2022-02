Pochettino no reserva ni a Messi ni a Mbappe ante el Stade Rennes

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, ha incluido en su once titular contra el Stade Rennes, en el encuentro de la vigésima cuarta jornada de la Ligue 1, a Leo Messi y a Kylian Mbappe, a pesar de recibir el próximo martes al Real Madrid en la Liga de Campeones. El preparador del líder de la competición con trece puntos de ventaja sobre el segundo, no da descanso a ninguno de sus titulares a excepción del argentino Ángel Di María, que ha entrado en la convocatoria aunque a pesar de no haberse entrenado con normalidad por un golpe en el sóleo de la pierna derecha. Empezará en el banquillo. Pochettino, que ha optado por el costarricense Keylor Navas en la portería en lugar del italiano Gianluigi Donnarumma, ha optado con el siguiente once titular para recibir al Rennes en el Parque de los Príncipes: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnet Kimpembe, Juan Bernat; Julian Draxler, Leandro Paredes, Marco Verratti; Xavi Simons, Leo Messi y Kylian Mbappé. El central español Sergio Ramos y el brasileño Neymar quedaron fuera de la convocatoria. EFE apa/jl