Perú busca el Oso de Oro en la Berlinale con corto sobre una heroína olvidada

Carla Samon Ros Lima, 11 feb (EFE).- El culto que rinde un grupo de mujeres a la guerrera peruana Tomasa Tito Condemayta da vida a "Heroínas", la ópera prima de la cineasta Marina Herrera que representará a Perú en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. El cortometraje, que se estrenará en la ciudad alemana el próximo 15 de febrero, está dedicado a la figura histórica olvidada de esta cacica que estuvo al mando de las intrépidas mujeres del Altiplano que lucharon en la gran rebelión de Túpac Amaru II contra el régimen colonial, en 1780. La cinta narra, en quechua y español, los rituales y veneraciones que realizan mujeres de los distritos andinos de Acomayo, Acos y Sangarará en torno al cráneo de Tomasa, que atesora en el salón de su casa Natividad Villafuente, de 94 años. Para ello, la joven Herrera, hija de madre catalana y padre puneño, optó por un falso documental, un género híbrido que parte de una premisa ficticia, la calavera de Tomasa, pero que integra los relatos reales de mujeres de la zona, quienes imaginan que el cráneo realmente existe y revelan ante la cámara sus deseos y necesidades. "Por eso es tan creíble, incluso no (solo) para alguien de Berlín o Barcelona, también para alguien del mismo Acos o Acomayo", explica en una entrevista con Efe la cineasta, quien asegura que la elección de hacer un documental ficcionado vino por la "influencia" de la maestría que concluyó en 2014 en la capital catalana. Una por una, las creyentes acuden con devoción a rendir homenaje al cráneo de Tomasa, que les inspira valentía y determinación, con la esperanza de que se cumplan sus sueños. "(Hablan) sobre todo del tema de los estudios y las profesiones, de los puestos de poder, que en realidad todo concluye en que las oportunidades para una mujer, sobre todo en una zona un poco más alejada de las grandes urbes (...), son mucho menores que las de los hombres", relata Herrera, de 30 años. Casi sin quererlo, solo aparecen rostros femeninos desde la primera escena hasta la última de la cinta. "No fue una decisión como tal, sucedió naturalmente. En la edición se sacaron varias escenas y de pronto eran solo mujeres", sostiene. La idea de "Heroínas" se gestó en una conversación entre amigas, alentada por un concurso que realizaba la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) en motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Perú. Herrera tuvo claro, desde un inicio, que quería trabajar con "estas figuras representativas de los pueblos, con la memoria colectiva más allá de la memoria histórica" y finalmente se decantó por "La cacica de Acos", una precursora de la independencia peruana que lideró un ejército de mujeres que hicieron retroceder a los españoles en puntos claves durante la rebelión de Túpac Amaru. "Después, cuando los realistas la capturan, la masculinizan para poder juzgarla y condenarla, porque en esa época no podían hacerlo con mujeres. La condenan a ser decapitada y descuartizada para enviar una parte de su cuerpo a cada uno de los lugares donde ella era cacique", cuenta la cineasta, quien tomó ese final de la historia de Tomasa como punto de arranque para su corto. "La historia parte de ahí, de esa cabeza que llega en el pueblo de Acos. ¿Qué pasa con esta cabeza 200 años después?", se pregunta. En el certamen de la DAFO, el corto de Herrera resultó seleccionado como uno de los 10 proyectos ganadores y, aunque su estreno estaba previsto para 2021, la llegada de la pandemia del coronavirus extendió el calendario. "Retomamos la producción en mayo (del año pasado), pero con otro guión, que se adaptaba a las circunstancias temporales porque una cosa es escribir un guión para 2019 y otra cosa es imaginarte tu película llena de mascarillas. (...) Por el covid también tuvimos que cancelar este rodaje y por fin (reanudamos) la primera semana de agosto", detalla. Ahora, "Heroínas" compite junto a otros 20 nominados en la selección de cortometrajes de la Berlinale, que en anteriores ocasiones ha reconocido películas peruanas como "Retablo", "Sembradoras de Vida" y "Las malas intenciones". EFE csr/dub/laa (foto) (video)