Pella y Pilliard dejan Puerto Williams rumbo a Ushuaia para reparar el barco

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El trimarán 'Use It Again' y sus dos patrones, el español Álex Pella y el francés Romain Pilliard, abandonaron este viernes Puerto Williams, adonde llegaron el jueves, rumbo al puerto argentino de Ushuaia. Después de embarrancar el pasado miércoles en las rocas de una de las islas de la bahía de Cook y ser remolcados por un navío de la Armada chilena hasta Puerto Williams, donde los dos patrones hicieron trámites administrativos, se sometieron a pruebas PCR de la COVID-19, que dieron negativo, y evaluaron los desperfectos del trimarán. Romain y Alex están cubriendo ahora las 25 millas (48 km) desde Puerto Williams a Ushuaia en el lado norte del canal de Beagle. Cuando lleguen, podrán hacer una inspección más completa del barco y luego comenzarán las reparaciones. Aunque el intento de récord de vuelta al mundo este-oeste (contra vientos y corrientes dominantes) sin escalas ni asistencias ya no podrá ser homologado, los dos patrones se están planteando, si el 'Use It Again' no está seriamente dañado, seguir adelante hasta completar la vuelta al mundo. El trimarán de Alex Pella y Romain Pilliard es el primer multicasco que ha cruzado el cabo de Hornos en sentido este-oeste, lo que podría ser un aliciente para que completasen el desafío. EFE 1010560 srb/ism