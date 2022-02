Papu Gómez: "Es un triunfo que el equipo necesitaba"

Sevilla, 11 feb El mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez, autor del primero de los dos goles que su equipo le ha marcado al Elche este viernes (2-0), destacó que ha sido "un triunfo que el equipo necesitaba, había que ganar sí o sí" después de tres empates consecutivos "para seguir en la lucha". "Noto la importancia que me da el míster -Julen Lopetegtui- y eso me hace sentirme cómodo. Por el centro podemos jugar un poco más, aunque el desgaste sea mayor", ha manifestado Papu Gómez en declaraciones a Movistar. El internacional albiceleste se felicitó por haber marcado, ya que considera que "los goles no tienen que convertirlos únicamente los delanteros", algo que es importante para "llegar al final con posibilidades" de ganar LaLiga, pues "soñar no cuesta nada". Papu Gómez ha revelado que el plantel sevillista le ha "dedicado la victoria al míster", que ha perdido recientemente a un cuñado y a quien, pese a ello, "no se le ha notado el dolor durante la semana". EFE lhg/agr/jl