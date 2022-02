ONG advierte de otra caravana migrante si México no les otorga documentación

Tapachula (México), 10 feb (EFE).- La organización Pueblo Sin Fronteras advirtió este jueves a las autoridades mexicanas que si el Instituto Nacional de Migración (INM) no entrega documentos de tránsito a los migrantes, iniciarán en los próximos días una nueva caravana con destino a la Ciudad de México. "¿Papeles o caravana, papeles o caravana, que quieren compañeros?", cuestionó el director de la ONG, Irineo Mujica, al culminar una procesión y vigilia migrante en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas (sureste) y fronteriza con Guatemal. Mujica explicó que mediante este acto religioso los migrantes "le están pidiendo a Dios que les ayude porque se han encontrado con un INM lento y duro de corazón". Por su parte, los migrantes ha señalado que, con Mujica o sin él, se van a ir en caravanas porque, aseguran, las autoridades de migración los han engañado al otorgarles tarjetas regionales para permanecer solamente en Tapachula. "Lo he evitado a toda costa, pero vamos a tener que salir en caravanas, porque no hay de otra, o se sienten a dialogar y buscar soluciones humanas o nos vamos caminando", sentenció Mujica. Agregó que el aviso es "un ultimátum" porque no respetan las súplicas de los migrantes "ya se han buscado las leyes, se iniciado con los amparos, pero si no hay una solución nos vamos a ir en caravana". PROCESIÓN Y VIGILIA La procesión y vigilia partió del centro la ciudad y recorrió varias calles y avenidas de la ciudad. Durante la movilización, los migrantes hicieron públicas sus peticiones, entre ellas, entrega de visas humanitarias, libre tránsito y la posibilidad de organizar una caravana hacia la capital del país ante la negativa de ser atendidos por el INM. El venezolano Juan Carlos Ortegano dijo que para él y para muchos migrantes que llevan varados varios meses "ya es demasiado tiempo" el que han esperado por sus documentos. "La verdad, no sé por qué nos quieren tener aquí (en Tapachula)", sostuvo al señalar que el INM tiene el poder de darles la visa humanitaria o un oficio de salida para que se puedan movilizar. "Por eso tenemos que permanecer juntos", expuso. En tanto, el hondureño Mauricio Linares, quien viaja con dos amigos, dijo que solo buscan una visa humanitaria para poder llegar a su destino, que es la ciudad de Monterrey, en el norte de México. El 21 de enero, las autoridades mexicanas disolvieron la primera caravana migrante del año en México, que un día antes partió desde de Tapachula y estaba conformada por unas 300 personas. La fronteriza Tapachula es una ciudad que lleva meses siendo reflejo de la crisis migratoria que vive la región. A lo largo de 2021 partieron desde Tapachula varias caravanas migrantes con miles de personas, aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas. La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México interceptó a más de 252.000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51.000 son haitianos. EFE jmb/jmrg/dmt (foto)