Mohamed VI expresa su empatía hacia Felipe VI tras su infección con covid

Rabat, 11 feb (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos expresó su empatía hacia el monarca español Felipe VI y le deseó una pronta recuperación, tras informar la Casa del Rey de España el pasado miércoles del positivo en coronavirus del jefe del Estado, informó la agencia oficial MAP. En una misiva enviada a Felipe VI, el monarca alauí afirmó haber recibido con "mucha inquietud" la infección del rey de España y expresó su "profunda simpatía y sus deseos de un pronto restablecimiento y total recuperación" del soberano español, a quien calificó como un gran amigo. Pese a la crisis sin precedentes que se mantiene desde hace varios meses entre España y Marruecos, los monarcas de los dos países no dejan de intercambiar mensajes de cortesía y señales de compromiso para mejorar las relaciones bilaterales. Esta misiva del monarca marroquí llega después de que hace menos de un mes Felipe VI tendiera la mano a Marruecos para "caminar juntos" y "empezar a materializar ya" una nueva relación, tras la crisis diplomática bilateral que se abrió a finales de abril del pasado año. La acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser hospitalizado en la ciudad española de Logroño (norte) a finales de abril y la avalancha de emigrantes irregulares que entraron a nado en Ceuta los días 17 y 18 de mayo desataron una crisis que aún sigue inconclusa. El rey marroquí hizo un gesto de acercamiento a Madrid el pasado agosto, cuando en un discurso manifestó su deseo de inaugurar una nueva etapa con España, pero las relaciones entre ambos países no han vuelto a la normalidad. Tras las palabras de Felipe VI el pasado día 17, el Gobierno marroquí reaccionó pidiendo a España "mucha claridad" y afirmando que sin "lealtad en la causa nacional del Sáhara (Occidental)" las relaciones de Marruecos con otros países no avanzan. EFE ms/pi