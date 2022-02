Ministro británico de Defensa en Moscú para reunirse con homólogo ruso Shoigú

Moscú, 11 feb (EFE).- El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, llegó hoy a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, en medio de las tensiones de Rusia con Occidente ante el despliegue de más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y las maniobras ruso-bielorrusas a pocos kilómetros de Kiev. "El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, llegó de visita oficial a Moscú, donde sostendrá conversaciones con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y depositará flores en la Tumba del Soldado Desconocido", señaló la Embajada del Reino Unido en su cuenta oficial de la red social Telegram. Wallace viajó a Moscú a invitación de Shoigú, aunque fue el titular de Defensa británico el que primero invitó a su homólogo ruso a visitarle en Londres. El pasado 17 de enero ante el Parlamento británico anunció que había invitado al ministro ruso para debatir los intereses comunes de Rusia y el Reino Unido en la esfera de seguridad. "El restablecimiento de los contactos en un espíritu de buena voluntad entre Rusia y el Reino Unido propiciará una reducción de las tensiones en Europa", aseveró entonces el titular de Defensa ruso en su respuesta a Wallace. Shoigú le respondió con una invitación a Rusia, afirmando que "las partes demostraron en la visita de la delegación rusa a Londres en 2013 la posibilidad de sostener un diálogo constructivo", durante las conversaciones de ministros de Defensa y Exteriores de ambos países en el formato "2+2". Wallace llega a Moscú un día después de que su colega en la cartera de Exteriores, Liz Truss, mantuviera en la capital rusa un infructuoso encuentro con su homólogo, Serguéi Lavrov, a quien instó a retirar los soldados destacados en la frontera con Ucrania y a abandonar la retórica de la Guerra Fría para dialogar. Advirtió de que si hubiera una guerra, las consecuencias para Rusia serían enormes y el coste importante. El primer ministro británico dijo el jueves en Bruselas que se atraviesa un momento “muy peligroso” y que se debe “resistir y oponerse a cualquier vuelta a los días en los que el destino de las naciones” lo decidían “un puñado de grandes potencias”. “Si podemos mantener una fuerte adhesión a los principios fundamentales que definen nuestra Alianza y combinar una fuerte disuasión con una paciente diplomacia, entonces podemos encontrar un camino a través de la crisis, pero hay muchas cosas en juego y este es un momento muy peligroso”, expuso. En opinión de Johnson, en Moscú aún no se ha tomado una decisión sobre si invadir o no Ucrania, pero ello “no significa que sea imposible que algo absolutamente desastroso pueda ocurrir muy pronto”. Mientras, el Reino Unido provee ya a Ucrania de nuevo armamento para incrementar su "capacidad defensiva". El paquete incluye "sistemas de armamento ligero antitanques". Todos los equipos son de "corto alcance" y tienen una utilidad "claramente defensiva", por lo que no son una "amenaza para Rusia", explicó recientemente Wallace en el Parlamento. El paquete se suma a la colaboración militar que ya acordaron el Reino Unido y Ucrania el año pasado, que englobaba, entre otros aspectos, programas de entrenamiento y la construcción de varios buques armados. Personal británico se desplazó a Ucrania durante un corto período para acondicionar el nuevo armamento y llevar a cabo tareas de formación. EFE cae/bsi/ig