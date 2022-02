Machís regresa al Granada tras no concretar acuerdo con el Charlotte

Granada, 11 feb (EFE).- El extremo venezolano Darwin Machís terminará la temporada en el Granada tras no haberse producido finalmente su traspaso al estadounidense Charlotte FC, club de la MSL con el que no ha llegado a un entendimiento el futbolista. El director deportivo del Granada, Pep Boada, informó este viernes en una rueda de prensa de que "el tema entre Granada y Charlotte estaba todo acordado", pero que se produjeron "diferencias en el tema del contrato" entre el club estadounidense y el futbolista. "Respetamos la decisión, Machís se reincorporará y estamos contentos porque nos va a aportar más competitividad y nos hará subir aún más el nivel del equipo”, señaló Boada. El director deportivo del Granada dijo que el jugador ya estará el domingo por Granada, pero no confirmó si estará disponible o no para el partido de LaLiga Santander que ese día juegan los andaluces en San Sebastián ate la Real Sociedad. Machís viajó directamente desde Venezuela hasta Estados Unidos la pasada semana, tras estar concentrado con la selección de su país, para pasar el reconocimiento médico con el Charlotte una vez que el club estadounidense había llegado a un acuerdo con el Granada. Sin embargo, las diferencias entre la entidad norteamericana y el jugador han abortado la operación y han provocado su retorno para acabar la campaña en el Granada, conjunto al que pertenece y con el que se mantiene inscrito en LaLiga.