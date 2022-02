LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 11 de febrero de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Casa Blanca advierte de inminente invasión rusa a Ucrania

Ontario declara emergencia por bloqueos en Canadá

Granjas en EEUU pasan gradualmente a pollos sin jaulas

Talibán detiene a 2 periodistas extranjeros en Kabul

Pese a ataques, México defiende plan de protección a prensa

Australia declara al koala especie en peligro

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN ARGENTINA-COCAÍNA ADULTERADA

BUENOS AIRES - Martín Benítez reabrió el comedor en el barrio Puerta 8 para ayudar a sus vecinos más necesitados después de varios meses cerrado por la amenaza de narcomenudistas que comercializaban drogas al lado de su casa. Después de que la policía identificara al lugar como origen de la cocaína adulterada que mató a 24 personas y detuviera a los presuntos responsables, este barrio marginal al noroeste de Buenos Aires disfruta de una provisoria tregua con resignación. El narcomenudeo se ha convertido en una fuente de trabajo rentable en muchas villas miserias de Argentina, en especial para niños y adolescentes con pocas perspectivas de futuro. Por Débora Rey. 820 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

REP-GEN VENEZUELA-GUAIDÓ

CARACAS - La oposición venezolana se ha visto revitalizada tras una inesperada victoria en las elecciones a gobernador del estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez. Ahora, trata de aprovechar ese impulso para unir a sus divididas facciones y lanzar otro intento de vencer a sus herederos políticos. Por Regina García Cano. 865 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

WASHINGTON — La Casa Blanca advierte que una temida invasión de Rusia a Ucrania podría ocurrir en menos de una semana, posiblemente en los próximos dos días y exhorta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país de inmediato. El asesor en seguridad nacional, Jake Sullivan, sostiene que todos los elementos apuntan a una incursión rápida de las tropas rusas. Por Matthew Lee. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO. Se ampliará

Con:

OCE-GEN UCRANIA-RUSIA-EEUU: Blinken pide a estadounidenses salir de inmediato de Ucrania

OLI-GEN BEIJING-RESUMEN

BEIJING - Shaun White se despide de los Juegos Olímpicos sin medalla, mientras Mikaela Shiffrin finalmente llega al final de la pista en el esquí alpino. La quinta y última justa olímpica de White llega a su fin con un cuarto lugar en el halfpipe tras una caída en su último intento. Shiffrin, que fue novena en el Super-G, aún podría tener otras dos oportunidades de medalla. Por Bernie Wilson. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN PREMIOS GOYA

MADRID - Nominados esta semana a los Oscar, Javier Bardem y Penélope Cruz se preparan para brillar el sábado en los Premios Goya del cine español. Bardem compite por su papel protagónico en “El buen patrón”, que cuenta con un récord de 20 candidaturas, y Cruz por su trabajo en “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar, mismo que le mereció su nueva candidatura al Premio de la Academia en Hollywood. Por Teresa Medrano. 1.050 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-ECO EEUU-POLLOS-DESENJAULADOS

DES MOINES, Iowa — Sin demasiada alharaca y aún menos atención pública, los grandes productores de huevos en EEUU han invertido millones de dólares para criar aves sin jaulas, lo cual está cambiando las vidas de millones de gallinas en respuesta a nuevas leyes y demandas de cadenas de restaurantes. En una década, el porcentaje de gallinas mantenidas fuera de jaulas ha subido de 4% en 2010 a 28% en 2020 y se espera que la cifra llegue a más del doble —alrededor de 70%— en los próximos cuatro años. Por Scott McFetridge. 920 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN AP EXPLICA-RUSIA-UCRANIA-ESTRATEGIA

MOSCÚ - Mientras Rusia acumula masivamente sus fuerzas cerca de Ucrania y las potencias occidentales rechazan de plano los reclamos de Moscú sobre su seguridad, la ventana para una solución diplomática de la crisis parece cerrarse. Pero mientras Moscú sigue reforzando sus posiciones y realiza grandes maniobras militares, el presidente Vladimir Putin mantiene la ventana abierta a las negociaciones en una estrategia en el filo de la navaja que busca convencer a Washington y sus aliados de que acepten los reclamos de Rusia. Este es un vistazo a la estrategia del Kremlin en este enfrentamiento. Por Vladimir Isachenkov. 910 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ECUADOR-FLORES SAN VALENTÍN

QUITO - Unas 2.500 toneladas de flores ecuatorianas de exportación, especialmente rosas, se convertirán en abono y nunca llegarán a manos de enamorados o amigos para la fiesta de San Valentín. Por Gonzalo Solano. 732 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS

BEIJING - Reunir a más de 15.000 personas para los Juegos Olímpicos de Invierno planteó riesgos para un país decidido a mantener al margen el COVID-19. Después de una semana del inicio del evento, que durará 17 días, China parece estar afrontando bien el formidable reto con una llamada “burbuja” que restringe los movimientos de los participantes para que no entren en contacto con la población general. China ha tenido brotes dispersos en el último mes, pero ninguno relacionado con los Juegos Olímpicos. Por Huizhong Wu y Ken Moritsugu. 1.110 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno al hijo del presidente mexicano, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos y la política mexicana. Aquí están los hechos: un productor mexicano no realizará un filme sobre el hijo del presidente. La constitución de Estados Unidos no establece que personas ricas no paguen impuestos. El máximo jefe militar de Estados Unidos no “aceptó” que su ejército no podrá contra Rusia. Video no muestra apoyo de Panamá a nuevo tren en México. Video no muestra a política mexicana bailando en la calle. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.487 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MÉXICO-PERIODISTA ASESINADO

CIUDAD DE MÉXICO - El periodista Heber López es asesinado a balazos en el sur de México, convirtiéndose en el quinto comunicador en ser asesinado en el país en 2022. Por Fabiola Sánchez. 590 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CON:

-AMN-GEN MEXICO-PERIODISTAS: Pese a ataques, México defiende plan de protección a prensa

AMN-GEN BRASIL-REDADA FATAL

RIO DE JANEIRO - Una redada policial en una favela de Río de Janeiro deja al menos ocho muertos. Semanas atrás, el Tribunal Supremo emitió un fallo que obliga al gobierno estatal a tomar medidas para reducir las matanzas y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía. La corte falló que la fuerza letal sólo se debe emplear cuando se hayan agotado todos los medios y cuando sea necesaria para proteger la vida. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-INM CHILE-INMIGRACIÓN PROTESTAS

SANTIAGO - Las regiones de Iquique y Antofagasta, en el norte de Chile, sufren cortes de carretera que forzaron la cancelación de vuelos en protesta por la muerte de un camionero supuestamente asesinado por dos inmigrantes. 422 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 4 y el 10 de febrero de 2022. 71 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN BIDEN-AFGANISTÁN

WASHINGTON - El presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva para crear una senda para separar 7.000 millones de dólares en activos afganos congelados en Estados Unidos para financiar ayuda humanitaria en Afganistán y crear un fondo fiduciario para compensar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Por Aamer Madhani y Kathy Gannon. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE SPACEX-STARSHIP

CABO CAÑAVERAL, Florida - El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, dice que el primer vuelo orbital de Starship -el cohete más poderoso que se haya construido- podría ocurrir en uno o dos meses. Aunque espera fracasos, dijo que está confiado en que Starship entrará en órbita para el final de este año. Por Marcia Dunn. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO AP EXPLICA-EEUU-INFLACIÓN

WASHINGTON - El año pasado fue una desagradable sorpresa. Y se suponía que era temporal. Pero ahora la inflación se ha convertido en una carga financiera para millones de estadounidenses al momento de cargar gasolina, pagar la despensa, comprar ropa, negociar la compra de un auto o pagar el alquiler. Por Paul Wiseman. 1.300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN AFGANISTAN-ACNUR

KABUL — El Talibán detiene a dos periodistas extranjeros asignados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a varios integrantes de su personal afgano que trabaja en la capital del país. Las detenciones ocurren poco después que Joe Biden firmó una orden que permitirá a instituciones financieras de EEUU facilitar el acceso a activos afganos congelados en EEUU a fin de financiar ayuda humanitaria en Afganistán. Por Kathy Gannon. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OCE-CIE KOALAS EN PELIGRO

CANBERRA, Australia — Australia declara al koala especie en peligro en el este del país al ser presa de enfermedades, pérdida de hábitat y otras amenazas. Previamente, figuraba como especie vulnerable. La ministra de Ambiente degrada su estatus de conservación a lo largo de la costa oriental por recomendación del Comité Científico para Especies en Peligro, un organismo oficial. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-CANADÁ-PROTESTAS

TORONTO — El primer ministro de la provincia canadiense de Ontario declara estado de emergencia en respuesta a los bloqueos de camioneros en Ottawa y en la frontera entre Canadá y EEUU. Doug Ford amenaza con imponer fuertes sanciones a quienes impidan el libre flujo de productos y personas. Por Rob Gillies. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

CORONAVIRUS-EUROPA-PROTESTAS: Caravanas contra restricciones por COVID se dirigen a París

CORONAVIRUS-BÉLGICA: Bélgica suspende varias restricciones por pandemia

CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Los viajeros vacunados pueden entrar a Gran Bretaña sin necesidad de prueba de COVID

CORONAVIRUS-DINAMARCA: Dinamarca analiza suspender vacunación contra COVID

CORONAVIRUS-ALEMANIA VACUNA: Corte alemana rechaza medida cautelar por mandato de vacunas

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-OLI BEIJING-RUSIA-DOPAJE

BEIJING - La posibilidad de que la rusa Kamila Valieva siga compitiendo en patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing se decidirá en una audiencia urgente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por Graham Dunbar y James Ellingworth. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT FRANCIA-LIGA

PARÍS - El técnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino enfrenta al único que lo ha derrotado en la liga francesa esta temporada cuando Rennes visite el Parque de los Príncipes. Pero la prioridad del líder es dosificar fuerzas para el choque de la Liga de Campeones contra el Real Madrid la próxima semana. Por Jerome Pugmire. 300 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 2000 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN CHANNING TATUM

NUEVA YORK - Han pasado cinco años desde que Channing Tatum protagonizó una película. Pero a partir de “Dog”, sobre el viaje por carretera de un ex Ranger del ejército estadounidense, el actor prepara un regreso que continuará con “The Lost City” con Sandra Bullock. En una entrevista, Tatum habla sobre su pausa, su fallido proyecto de Marvel “Gambito” y la realización de una tercera “Magic Mike”. Por Jake Coyle. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-MUS SUPER BOWL-MÚSICOS SORDOS

SIN PROCEDENCIA - Por primera vez dos de los artistas que actuarán en el medio tiempo del Super Bowl son sordos. Dr. Dre sumó a los músicos sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes a un espectáculo que también incluye a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Por Larry Lage. 750 palabras. AP Foto.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos