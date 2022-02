Letonia y Estonia piden a sus ciudadanos que abandonen Ucrania

Riga (Letonia), 11 feb Letonia y Estonia se unieron hoy a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países con la petición de que sus ciudadanos abandonen Ucrania debido a la amenaza inminente de un conflicto armado con Rusia. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores letón en su página web, el Gobierno de la república báltica pide a sus ciudadanos a salir de Ucrania "próximamente", utilizando para ello "cualquiera de los medios de transporte seguros". La advertencia se produce en vista "de la seria amenaza para la seguridad que presenta Rusia en la frontera ucraniana y la amenaza creíble de que la situación se agrave". Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia también actualizó sus informaciones para viajeros el viernes por la noche e indicó que recomienda "evitar todos los desplazamientos no esenciales a Ucrania" debido a un "riesgo elevado de acción militar por parte de Rusia". A los ciudadanos estonios presentes en el país, se les conmina a "replantearse la necesidad" de permanecer en Ucrania y a regresar a Estonia "de ser posible". La tercera república báltica, Lituania, no dio a conocer hoy ningún anuncio oficial, aunque algunos medios informaron de que secundaría a sus vecinos y a otros países europeos como Dinamarca y Noruega con un llamamiento similar. Ucrania es un destino turístico popular para los viajeros procedentes de los países bálticos, incluso en invierno, y en los últimos días en las redes sociales podían verse publicaciones y fotos de turistas letones en Kiev y otras ciudades, aunque no hay datos sobre el número de ellos que podrían encontrarse ahora mismo en el país. La aerolínea Air Baltic no han interrumpido por el momento sus conexiones con Ucrania y siguen ofreciendo vuelos a las ciudades de Kiev y Lvov. EFE jkz/cph/fpa