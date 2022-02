Laso: "Nuestro inicio y su acierto han roto el partido en el primer cuarto"

Madrid, 11 feb Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, resaltó tras perder en casa frente al Barça en Euroliga que habían "perdido la continuidad en el juego" y consideró que su "inicio de partido" y el "acierto" del rival "han roto el partido en el primer cuarto". "Nuestro inicio de partido y su acierto han roto el partido en el primer cuarto. Nosotros no hemos sido capaces de enlazar buenos ataques y defensas", admitió Laso. El Madrid estuvo negado de cara a canasta. "Cuando miras los porcentajes y ves 2 de 22 de 3. El acierto es clave en este deporte, pero también debemos valorar buenas situaciones tanto ofensivas como defensivas. Para nosotros es obligatorio recuperar la continuidad en el juego que hemos perdido las últimas semanas", resaltó. De cara a la Copa del Rey, las sensaciones del equipo pueden pesar. "No pienso mucho en las sensaciones. Del partido de hoy saco cosas buenas y malas. Cada vez que pierdes parece que casi todo está mal, pero mi obligación es estudiarlo y sacar las consecuencias", apuntó Laso. La ventaja inicial fue rapidísima. "Nosotros no tuvimos ningún acierto y ellos si y no hemos tenido la paciencia para aguantar ese momento. La diferencia ha sido insalvable. No podemos hacer dos minutos buenos y dos malos", explicó. "Estoy preocupado y jodido. A mi no me gusta perder y tengo la sensación de que no hemos dominado el juego independientemente de la victoria o la derrota", finalizó Pablo Laso. EFE moli/asc