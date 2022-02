Las golfistas europeas, rumbo a la Costa del Sol con premios récord

Miguel Ángel Moreno Madrid, 11 feb (EFE).- De Kenia a la Costa del Sol, y con un premio récord. El Ladies European Tour de golf inicia su nueva temporada con la mayor bolsa de premios de su historia, de 24,5 millones de euros y con el calendario más abultado en 44 años, 31 citas que conforman "el mejor calendario de la historia" del circuito europeo femenino de golf, afirma a EFE su directora general, la española Alexandra Armas. En una recuperación récord, han conseguido poner sobre la mesa la mayor cantidad de premios de su historia. De hecho, en la temporada 2019, la última antes de la pandemia, apenas repartían 11 millones en 19 eventos. "Hemos más que duplicado", subraya la exgolfista española y ejecutiva de una organización que preside otra española, Marta Figueras Dotti, histórica de este deporte. "El Tour está creciendo y está teniendo más repercusión, y ayuda el interés que hay en el deporte femenino y su desarrollo. Muchas personas invertían mucho en actividades masculinas, y el deporte femenino tiene igual interés y repercusión, y lo pueden activar de una forma diferente. Se nos están acercando compañías más grandes y globales, las de tecnología están muy interesadas", relata Armas. Con ese impulso económico, el circuito europeo trata de ofrecer cada vez mejores condiciones a las jugadoras del Viejo Continente, tanto a aquellas que quieren acceder al circuito estadounidense LPGA como a las que prefieren ser profesionales más cerca de sus propios países. "Queremos hacer el camino más fácil para que una jugadora de élite tenga una manera de llegar a la LPGA, pero también tenemos el propósito de que las jugadoras que no deseen jugar en Estados Unidos puedan competir en Europa y ganarse la vida bien. Darles una alternativa realista", explica. En esta edición, el circuito pasará por 21 países, no solo europeos sino también africanos, asiáticos, americanos y oceánicos. No en vano, inicia su recorrido esta semana en Kenia, con el Magical Kenya Ladies Open, al que seguirán torneos en Arabia Saudí, Sudáfrica y Australia. REENCUENTRO CON MADRID Y FINAL EN LA COSTA DEL SOL Después aterrizarán en el Viejo Continente, en una cita muy especial, ya que Madrid volverá al circuito por primera vez en nueve años, desde su última edición en el Club de Campo en 2013. El Madrid Ladies Open será su reencuentro con la capital española, del que no se ha desvelado cuál será el escenario. "Jugar en España, por la calidad de los campos y los torneos, es prioritario para las jugadoras. En España hay mucho interés por el golf femenino, de hecho la Solheim Cup se jugará el año que viene en España. Eso está conectado con que esté Madrid en el Ladies European Tour", explica su directora general. Las golfistas europeas pasarán por Sotogrande (Cádiz) en agosto y Terramar (Barcelona) en septiembre antes de llegar a finales de noviembre al Andalucía Costa del Sol Open de España, que coronará a la jugadora más regular de la temporada en el premio que, por tercera temporada consecutiva lleva el nombre de esta zona malagueña: la 'Race to Costa del Sol'. La apuesta por el golf de esta zona de la costa mediterránea andaluza es evidente. Es, según las entidades de turismo locales, la zona de la Europa continental con mayor densidad de campos de golf por metro cuadrado: 74 campos con más de 500 hoyos. En 2023 acogerán la Solheim Cup, el duelo entre Estados Unidos y Europa que recibirá la Finca Cortesín. "La colaboración con la Costa del Sol y Andalucía, y el interés que genera la Solheim Cup permite promocionar a España como gran destino turístico y golfístico. El golf es una forma muy interesante para promocionar el turismo, porque un campo de golf es un cuadro perfecto del clima y el entorno", finaliza la directora general del Ladies European Tour. EFE 1011340 mam/og