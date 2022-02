Lagarde considera que subir los tipos ahora "no solucionará los problemas"

Fráncfort (Alemania), 11 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que subir los tipos de interés ahora "no solucionará los problemas actuales" y "no ayudaría a nadie". En una entrevista con Redaktionsnetzwerk Deutschland, publicada hoy, Lagarde ha dicho que si actúan "demasiado apresuradamente ahora", la recuperación de las economías de los países que comparten el euro "podría ser considerablemente más débil y se pondría en peligro empleos, esto no ayudaría a nadie". Lagarde ha hecho hincapié en que ya han comenzado a hacer algo al reducir las compras de deuda y que concluirlas es una condición para subir los tipos de interés después. El Consejo de Gobierno analizará en marzo los datos de inflación, que puede que sea más elevada de lo que preveían en diciembre, y tomará decisiones. Esta entrevista de Lagarde ha generado una mayor volatilidad en el tipo de cambio del euro y el dólar, que ha oscilado en una banda de fluctuación entre 1,1370 y 1,1421 dólares. "Después de varias rondas de declaraciones de tinte moderado por parte de varios miembros del BCE, la entrevista de ayer de Lagarde parece ser la primera que convence a los mercados de que no está claro que se produzca un giro hacia una política monetaria restrictiva en la reunión de marzo", comentan los analistas de Monex Europe.