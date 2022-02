La exposición "Beyond Monet" arranca en Miami su gira internacional

Miami, 10 feb (EFE).- La exposición inmersiva "Beyond Monet", en la que se muestran más de 400 obras del pintor impresionista francés con tecnología y música compuesta especialmente para este espectáculo, fue presentada este jueves en Miami, primera ciudad que visita fuera de Canadá, donde fue creada. "Beyond Monet", de los mismos creadores de "Beyond Van Gogh", que fue un éxito de público en 2021, permanecerá en el Ice Palace de Miami nueve semanas, hasta mediados de abril, con posibilidad de extenderla como ocurrió con su predecesora. El arte del holandés y del francés son muy diferentes, como lo son ambas exposiciones creadas por el artista canadiense Mathieu St-Arnaud, aunque tengan elementos comunes. La exposición ocupa un espacio de 50.000 pies cuadrados (casi 4.700 metros cuadrados), que incluye una parte introductoria de Monet y de su obra que recrea los famosos jardines de Giverny, en el sur de Francia, donde pasó grandes temporadas. El color verde es el dominante en esta zona donde en paneles acrílicos transparentes con leyendas en español e inglés se muestra la información sobre Monet. Gracias a juegos de espejos y a la iluminación, el visitante siente que rodea los estanques de Giverny e incluso puede cruzarlos a través de dos puentes de madera de estilo japonés. En el centro de la "infinity room", un gran espacio donde las imágenes de los cuadros de Monet se proyectan sobre paredes, suelos y parte del techo al compás de una música envolvente, una pérgola como las que suele haber en los parques europeos para albergar orquestas y bandas de música es el elemento central. Desde la pérgola se puede contemplar en 360 grados cómo las pinturas de Monet se suceden y al adueñarse del espacio, los colores y formas cambian y con ello todo lo que el espectador ve y siente. Una de las diferencias respecto a "Beyond Van Gogh" es que el espacio de proyección se extiende también a una porción del texto, lo cual genera en el espectador una sensación más completa de inmersión. "Identificamos viendo muchas de estas exposiciones en todo el mundo que la gente se siente mucho mas inmersas cuando la proyección es el techo y no tanto en el suelo, se siente más el estar dentro de los cuadros", dijo el argentino Andrés Naftalí, productor de Primo Enterteinment, la empresa detrás de estas exposiciones. También tiene un espacio final que recrea distintas escenas de los cuadros de Monet para fotografiarse y una tienda con objetos inspirados en la exposición. La idea de la empresa canadiense es darle una continuidad a estas experiencias multisensoriales en una ciudad como Miami "donde hay mucha diversión, pero no tanta oferta cultural", agregó. Después de Monet ya se prepara otra exposición inmersiva en torno a una figura destacada del arte de siglo XX, que Naftalí dijo no poder revelar todavía. EFE ar/jip (foto) (video)