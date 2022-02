La enviada de la UE para el Cuerno de África ve la paz "aún lejos" en Etiopía

Nairobi, 11 feb (EFE).- El cese del avance del Ejército etíope sobre la región norteña de Tigré, en guerra desde hace más de un año con el Gobierno federal, abre una oportunidad de diálogo pero no es suficiente, advirtió hoy la representante especial de la Unión Europea (UE) para el Cuerno de África, la alemana Annette Weber, quien recalcó "aun estamos jejos de una solución pacífica". "Estamos aún lejos de una solución pacífica, lo que está pasando ahora son pasos muy pequeños para mantener la situación inmóvil y luego llegar al cese de la hostilidades", dijo hoy Weber en un encuentro con periodistas en Nairobi, solo un día después de visitar Adís Abeba y reunirse con el primer ministro Abiy Ahmed y con el enviado de la Unión Africana (UA) para la región, Olusegun Obansajo. Weber, que se reúne con Abiy "mensualmente", subrayó que un "alto el fuego" es imprescindible y señaló que la UE está dispuesta a proporcionar "apoyo técnico", como el uso de imágenes satelitales, por ejemplo. Weber reconoció los recientes gestos del Ejecutivo etíope, como la orden a finales de diciembre de detener el avance de sus tropas sobre Tigré o la concesión en enero de una amnistía a varios presos políticos de la oposición, incluyendo dirigentes del rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT). Asimismo, destacó algunas mejoras en el acceso humanitario a la región norteña, como la posibilidad de obtener permisos de trabajo para los funcionarios de las Naciones Unidas. El bloqueo se mantiene, sin embargo, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que subrayó en su último informe de ayer, jueves, que "las operaciones humanitarias en Tigré están siendo muy reducidas o suspendidas debido a la falta de combustible, dinero en efectivo y suministros". La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, retomó este viernes el envío de suministros médicos esenciales a la región después de ver su acceso bloqueado desde el pasado mes de julio. "Necesitamos ver un acceso humanitario completo, una reanudación de los servicios" como condición para retomar el envío a Etiopía de decenas de millones de euros de ayuda presupuestaria que suspendió la UE en diciembre de 2020, poco después del estallido del conflicto y frente al bloqueo impuesto sobre la región, señaló hoy Weber. Esa será la "base de las negociaciones" que mantendrá Abiy con algunos de los líderes políticos europeos y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la Cumbre de la UE y la UA que se celebrará los próximos 17 y 18 de febrero en Bruselas, a la que se espera que asistan los líderes de los dos bloques. "Si no hay una mejora, no preveo una reanudación total de las relaciones", señaló Weber, mientras los 27 siguen sin ver la imposición de sanciones -una posibilidad que lleva meses sobre la mesa- "como un instrumento adecuado". Aunque la necesidad de un diálogo inclusivo y una paz acordada "está bastante asumida en Adís Abeba, se entiende menos en otras regiones donde el sentimiento es que sin una victoria decisiva no hay garantías (de seguridad), especialmente en la región de Amhara", advirtió este viernes la representante. En este sentido, Weber alertó de que la fragmentación en Etiopía va más allá de los rebeldes tigrinos y el Gobierno federal y afecta a otras regiones vecinas, como Amhara (oeste y sur) o Afar (este), cuyas fuerzas regionales y milicias han participado también en la guerra. "Sin un alto el fuego con el FPLT, no veo cómo se puede resolver esta constelación de inseguridad en Afar, Amhara y Tigray", dijo Weber. La guerra estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT -partido que gobernaba la región- en represalia por un ataque contra una base militar federal en Tigré y tras una escalada de tensiones políticas. Según la ONU, unos 5,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Tigré, Amhara y Afar. Asimismo, miles de personas murieron y unos dos millones tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia. EFE lbg/pm/fpa