La "dolarización parcial" cumple un año en Cuba

La Habana, 11 feb (EFE).- Las reformas económicas introducidas por el Gobierno cubano, que recién cumplieron un año en vigor, han producido, además de un marcado incremento de los precios, una "dolarización parcial" de la economía, apuntan varios economistas. El Gobierno ha defendido su reforma, denominada Tarea Ordenamiento, aunque ha reconocido ciertos fallos de diseño e implementación. Desde círculos de expertos y sectores sociales han llegado críticas y quejas. La Tarea Ordenamiento, entre otras cuestiones, acabó con la doble moneda nacional e introdujo la Moneda Libremente Convertible (MLC), una divisa virtual vinculada al dólar que se emplea para algunos pagos y también en las tiendas mejor surtidas del país. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseguró esta semana que las tiendas de MLC fueron una medida de "justicia social" y que sin ellas "la situación económica del país sería más compleja aún". Gil avanzó además que estas tiendas seguirán operativas dependiendo "de la recuperación de la economía" y de que el Gobierno pueda "dotar al peso cubano de una capacidad real de compra". El economista cubano Pavel Vidal Alejandro, profesor asociado en la Universidad Javeriana de Cali (Colombia), señaló en declaraciones a Efe que la "dolarización parcial" de la economía cubana es "una señal contraproducente", porque "muestra que el Gobierno no confía en el peso" ni "en su propia reforma monetaria". Para la población cubana las tiendas en MLC son controvertidas porque están las mejor surtidas, pero la mayoría no puede comprar en ellas. Muchos no tienen acceso a divisas: cobran en pesos y las remesas están restringidas por las sanciones de EE. UU. Además, la moneda local se ha devaluado con fuerza en los últimos meses en el mercado informal mientras la divisa estadounidense se convierte progresivamente en referencia económica tanto como moneda de uso como reserva de valor. El tipo de cambio oficial en Cuba es fijo, en los 24 pesos por un dólar. Pero según algunas estimaciones como la que realiza el medio independiente El Toque, el billete verde estadounidense se cambia ya en el mercado informal por unos 100 pesos. Algunos medios independientes han especulado con la posibilidad de que el peso siga depreciándose con fuerza, algo que se ha criticado desde los medios estatales.