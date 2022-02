La costarricense Valeria del Campo abre camino en la liga del fútbol mexicano

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La costarricense Valeria del Campo, de las Rayadas de Monterrey, primera extranjera campeona en el fútbol mexicano, no se cansa de abrir camino para las jugadoras de otra nacionalidad que llegan al campeonato. Del Campo fue la primera extranjera en jugar con las Rayadas. El fin de semana pasado también fue la primera jugadora de otro país que marca un gol con el Monterrey, lo hizo en la goleada de 5-2 sobre Pumas en la sexta jornada del torneo Clausura 2022. Apenas en diciembre del 2021 la defensa de 21 años se convirtió en la primera futbolista de otra nacionalidad en ganar un título en la liga mexicana; lo consiguió con el Monterrey al conquistar el Apertura. Ya sea como adjetivo o adverbio, a la nacida en Guácima de Alajuela, Costa Rica, no le incomoda que se le junten los "primero o primera", por eso se anima a proyectarse como la primera costarricense en ganar ligas consecutivas con las Rayadas. "Mi compromiso es total desde el torneo pasado, quiero honrar a la gente que se fijó en mí; ahora sigue el bicampeonato", fueron sus palabras en el inicio del Clausura 2022. Valeria del Campo es una de las 24 extranjeras, de 12 países distintos, que están registradas para el Clausura. La liga permite hasta dos extranjeras por equipo desde el Apertura 2021. Del continente americano hay 10 estadounidenses, dos costarricenses, dos colombianas, y una representante de Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Panamá y Trinidad y Tobago; de Europa hay dos españolas y una islandesa; y de África hay una nigeriana. Marta Perarnau y Beatriz Parra, ambas ex del Betis de la liga española, fueron las primeras ibéricas en México. En el Apertura 2020 firmaron con el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, y hoy son fundamentales en el equipo. Perarnau, líder de la defensa, se ha convertido en la capitana, mientras que Parra ya acumula dos goles en lo que va del Clausura. Otra de las pioneras en la liga es la venezolana Paola Villamizar del Tijuana, quien en el Apertura 2021 fue la extranjera que marcó más goles; hizo cinco, aunque en este torneo aún no se estrena. La guardameta colombiana Vanessa Córdoba es otra de las más destacadas. La portera del Querétaro es la única extranjera que ha jugado todos los partidos desde que llegó en el Apertura 2021. Si de abrir rutas se trata hay que destacar la llegada, para este torneo, de la nigeriana Uchenna Kanu a Tigres UANL, primera africana en la liga y primera que marca un triplete, lo hizo en la fecha cuatro del Clausura 2022 ante Atlas; hoy ya lleva cinco tantos. Son 24 extranjeras que quieren aprovechar un camino abierto por la campeona costarricense Valeria del Campo y presumir un primer logro con sus respectivos equipos.EFE as/jad